Завод Bosch под Петербургом получил 192,5 млн руб. прибыли по итогам 2025 года

Завод Bosch по производству бытовой техники под Санкт-Петербургом, находящийся под управлением «Газпром Бытовые системы», по итогам 2025 года получил 192,5 млн рублей прибыли после 1,7 млрд рублей убытка годом ранее. Об этом пишет РБК со ссылкой на финансовую отчетность предприятия.

Выручка ООО «БСХ Бытовые приборы» за год выросла со 100 млн до 422,4 млн рублей. Это связано с тем, что компания начала реализацию в России для перепродажи продукции, выпуск которой был остановлен в 2022 году. Это направление принесло предприятию 271 млн рублей выручки.

Представитель «Газпром Бытовые системы» сообщил РБК, что завод возобновил выпуск холодильников в мае 2025 года. Производство ведется как под собственной маркой Darina, так и в формате контрактного выпуска под брендами Weissgauff, Kuppersberg и рядом других. К концу прошлого года предприятие наладило производство более 30 моделей холодильников и заключило свыше 20 контрактов на реализацию продукции. Первыми покупателями стали, в частности, сети «М.Видео-Эльдорадо», DNS и Weissgauff.

С момента перезапуска завод выпустил более 30 тыс. холодильников. В 2026 году предприятие рассчитывает увеличить объем производства до 100 тыс. единиц, а в 2027 году — до 220 тыс. Кроме того, на площадке идет работа по организации выпуска стиральных машин.

Bosch остановил производство бытовой техники в России в 2022 году. В апреле 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче российских «дочек» Bosch и Ariston во временное управление «Газпром Бытовые системы». В марте 2025 года Ariston восстановил контроль над своим российским активом, тогда как завод Bosch продолжает оставаться под управлением структуры «Газпрома», хотя по-прежнему на 100% принадлежит немецкому концерну.

