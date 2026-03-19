Горсуд Петербурга отказался заменить штраф бизнесмену Кунису на лишение свободы

Городской суд Санкт-Петербурга не удовлетворил требование прокуратуры о замене штрафа бывшему издателю газеты «Мой район» и основателю сервиса доставки iGooods Григорию Кунису на срок в колонии. Об этом сообщает ЗАКС.ру.

По делу о финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ) суд постановил дополнительно взыскать с предпринимателя 3,5 тыс. рублей, переведенные им НО «ФБК» (Фонд борьбы с коррупцией признан экстремистским, запрещен, объявлен иноагентом и ликвидирован).

В декабре Петроградский районный суд Петербурга оштрафовал Григория Куниса на 350 тыс. рублей за перевод 3,5 тыс. рублей НО «ФБК» (Фонд борьбы с коррупцией признан экстремистским, запрещен, объявлен иноагентом и ликвидирован).

Прокуратура подала апелляцию, в которой, среди прочего, говорилось, что «назначенное наказание не будет служить исправлению осужденного и предупреждению совершения им новых преступлений, оставит у него чувство безнаказанности». После этого предприниматель покинул Россию. В начале 2026 года Росфинмониторинг внес его в перечень террористов и экстремистов.

Артемий Чулков