Галину Мшанскую похоронят 23 марта на Большеохтинском кладбище

Ведущую Санкт-Петербургского телевидения, супругу народного артиста СССР Олега Басилашвили Галину Мшанскую похоронят на Большеохтинском кладбище 23 марта, сообщает ТАСС со со ссылкой на источник. Место и время прощания уточняется.

По словам собеседника агентства, это было личной просьбой покойной. На том же кладбище похоронены родители госпожи Мшанской.

Галина Мшанская скончалась в ночь на 20 марта в возрасте 91 года. Причины смерти телеведущей, под авторством который выходила программа «Царская ложа», называют обширный инфаркт. Свои соболезнования выразили губернатор Петербурга Александр Беглов и творческий коллектив БДТ.

В связи со смертью жены Олег Басилашвили отменил творческий вечер, запланированный на сцене БДТ 25 марта.

Артемий Чулков