АО «Услуга» снижает арендные платежи в Доме быта на фоне возможного сноса здания

Акционерное общество «Услуга», владеющее Домом быта на улице Декабристов, вынуждено экстренно адаптировать бизнес-стратегию в ожидании изъятия земли под строительство второго выхода станции метро «Театральная», сообщает «Фонтанка».

Фото: Портал Citywalls Дом быта на Лермонтовском проспекте, 1, который планируют снести ради строительства выхода со станции метро «Театральная»

В годовом отчете «Услуги» говорится, что в 2025 году «после очередной информации в СМИ о возможном изъятии» компания продолжила сдавать освобождающиеся помещения по заниженной цене, отступая от собственной методики расчета арендных ставок. В документе говорится, что если будет изъятие здания и земельной участка, для организации будет значительное уменьшение дохода на 22% по арендным платежам.

Андрей Маркелов