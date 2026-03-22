Пулково возобновил прием и выпуск самолетов по согласованию
Аэропорт Пулково возобновляет прием и выпуск воздушных судов по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщили в Росавиации.
Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ
Днем 22 марта в Ленобласти объявили опасность атаки беспилотников. В Пулково ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Через некоторое время они были сняты, затем введены вновь.
Глава региона несколько раз сообщал об уничтожении вражеских БПЛА, на момент публикации их число достигло десяти.