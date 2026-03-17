Совфед поддержал кандидатуру Андрея Гуришева на пост прокурора Петербурга

Комитеты Совета Федерации по государственному строительству, по безопасности и по региональной политике поддержали кандидатуры Андрея Гуришева и Петра Забурко на должность прокуроров Петербурга и Ленобласти соответственно. Об этом говорится на сайте верхней палаты парламента.

Кандидат на пост прокурора Петербурга Андрей Гуришев

Фото: Пресс-служба прокуратуры Новгородской области Кандидат на пост прокурора Петербурга Андрей Гуришев

Господин Гуришев родился в Ленинграде в 1973 году, в 2001 году окончил СПбГУ по специальности «юриспруденция». Затем проходил службу в органах прокуратуры, с 2011 по 2012 год занимал пост заместителя прокурора Петербурга, с 2012 года — заместителя прокурора Новгородской области. С лета 2017 года возглавлял прокуратуру Новгородской области.

Господин Забурко также начинал карьеру в Петербурге, окончив в 2000 году Санкт-Петербургский университет МВД. С 2004 по 2005 год работал следователем прокуратуры Красносельского района, с 2007 года был помощником районного прокурора. Следом были должности зампрокурора Пушкинского района, прокурора Центрального района. С 2021 года и до текущего момента он занимает пост заместителя прокурора Петербурга.

Андрей Маркелов