Алексей Фрадин возглавил Театр имени Ленсовета

Алексей Фрадин назначен директором Театра имени Ленсовета. Об этом сообщили в комитете по культуре Санкт-Петербурга.

Новый директор Театра имени Ленсовета Алексей Фрадин

Новый директор Театра имени Ленсовета Алексей Фрадин

Господин Фрадин более 30 лет работает в учреждениях культуры Петербурга. С 2006 года он был художественным руководителем Ледового театра, затем возглавлял детский музыкальный театр «Зазеркалье», а с 2015 года руководил Театром комедии имени Акимова.

Кроме того, при его участии проходит ежегодная церемония вручения Высшей театральной премии Петербурга «Золотой софит». Временно исполняющим обязанности директора Театра комедии имени Акимова назначен Алексей Селуков, добавили в комитете.

Артемий Чулков