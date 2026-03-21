Производство малооборотных двигателей запустили на Пролетарском заводе в Петербурге

Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Пучков заявил о запуске производства малооборотных двигателей на Пролетарском заводе в Петербурге. Решение позволит восстановить полный цикл создания сложных двигателей, которые ранее закупались за рубежом. Крупноузловая сборка и испытания прототипа будут проходить именно на этой площадке. Основным заказчиком выступит Северная верфь.

Как сообщили в пресс-службе ОСК, выбор в пользу Пролетарского завода обусловлен его транспортной доступностью, близостью к Северной верфи, наличием необходимых компетенций у персонала и готовой инфраструктурой для стендовых испытаний. Принятое решение должно обеспечить технологическую независимость в сегменте судового двигателестроения.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что новым генеральным директором Пролетарского завода стал Михаил Смаковский. С ним заключили контракт на три года.

