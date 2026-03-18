С «Геоизола» требуют более 800 млн рублей за недостроенный парк электробусов

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга подал пять исков к ООО «Геоизол» на общую сумму более 800 млн рублей. На это обратил внимание «Деловой Петербург».

Как пояснили изданию в комитете, претензионная работа ведется из-за неисполнения подрядчиком обязательств по контракту на строительство парка электробусов на Ржевке. Самый крупный иск заявлен на 777,9 млн рублей. Контракт с «Геоизолом» СПб ГУП «Пассажиравтотранс» расторг в одностороннем порядке в ноябре 2025 года.

Сумма контракта составляла 11,39 млрд рублей. Подрядчику предстояло построить две площадки, рассчитанные в общей сложности на 366 машин. Предполагалось, что парк будет обслуживать Красногвардейский, Калининский, Выборгский и Приморский районы. Первую очередь планировали ввести в 2024 году, вторую — до конца 2026 года.

В сентябре 2025 года стройку проверила Контрольно-счетная палата Петербурга. По данным аудиторов, готовность первой площадки составляла 80%, второй — 15%, а просрочка по отдельным видам работ достигала полутора-двух лет. После этого контракт был расторгнут.

Издание также указывает, что взыскание средств может осложниться финансовым положением подрядчика. По данным «Контур.Фокуса», за последние 12 месяцев «Геоизол» проиграл около 100 арбитражных споров на 5,5 млрд рублей. Опрошенные газетой юристы не исключают, что в случае банкротства компании комитет сможет претендовать на выплаты только пропорционально размеру требований от конкурсной массы.

Артемий Чулков