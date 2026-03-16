На Выборгской набережной приступили к сносу БЦ «Акватория» ради премиального ЖК

На Выборгской набережной 16 марта приступили к сносу бизнес-центра «Акватория». Об этом сообщает корреспондент «Ъ Северо-Запад». На месте здания должен появиться премиальный жилой комплекс с одноименным названием. Девелопер в лице ГК ПСК уже получил необходимые разрешения и ведет подготовительные работы.

Демонтаж бизнес-центра «Акватория» на Выборгской набережной

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Демонтаж бизнес-центра «Акватория» на Выборгской набережной

Сначала разберут наземную часть «Акватории», после чего займутся фундаментом. Новый ЖК высотой до девяти этажей планируют возвести во втором квартале 2029 года. На текущий момент ГК ПСК продает квартиры площадью от 45,5 до 153,7 кв. м. Стоимость «квадрата» в указанном комплексе застройщик просит уточнять по телефону.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что зайстрощик приобрел 1,9 га земли на Выборгской набережной в 2024 году. Стоимость сделки эксперты оценивали от 5 до 6,5 млрд руб. В ГК ПСК обещали инвестировать в проект 18,1 млрд руб.

Андрей Маркелов