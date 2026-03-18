Проект планировки «Лахта-2» и «Лахта-3» вынесли на общественные обсуждения

На сайте комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга опубликованы материалы экспозиции по проекту планировки и проекту межевания территории под строительство небоскребов «Лахта центр 2» и «Лахта центр 3» в Приморском районе. Инициатором подготовки документации выступает АО «Синергия».

Визуализация будущего небоскреба «Лахта центр 2»

Фото: Пресс-служба ПАО «Газпром»

Речь идет о территории, ограниченной Бобыльской улицей, Полевым переулком, перспективным продолжением Береговой улицы, Водной улицей и проектируемым проездом № 3. В границах проектирования предполагается разместить два многофункциональных современных комплекса — «Лахта центр 2» и «Лахта центр 3», а также энергетический центр.

Максимальная высота зданий, согласно материалам экспозиции, составит 710 и 570 м. Общая площадь небоскребов запланирована на уровне 411 тыс. и 322 тыс. кв. м соответственно.

В составе будущих комплексов предусмотрены встроенные помещения под амбулаторно-поликлиническую помощь, музеи, выставочные залы, художественные галереи, спортивные клубы, спортивные залы и бассейны.

В материалах отдельно указано, что объекты жилого назначения и объекты обслуживания жилой застройки в границах территории отсутствуют. Новое жилищное строительство проектом не предусмотрено, а значит, не предполагается и увеличение численности населения квартала.

Артемий Чулков