Суд взыскал с «Токио Сити» около 1,5 млн рублей после отравления посетителей

Прокуратура Приморского района Санкт-Петербурга добилась удовлетворения десяти исков о компенсации морального вреда, причиненного посетителям ресторана «Токио Сити» на улице Сизова после пищевого отравления. С ответчика взыскали около 1,5 млн рублей сообщили в пресс-службе ведомства.

В ноябре 2024 года блюдами из рыбы в заведении отравились не менее 43 человек. По результатам обследований выяснилось, что они заразились сальмонеллезом, вызванным нарушениями санитарно-эпидемиологического режима организации питания.

Прокурор Приморского района направил в суд заявления о взыскании компенсации морального вреда к компании-владельцу ресторана ООО «Инфинити». Некоторые иски еще остаются на рассмотрении.

Артемий Чулков