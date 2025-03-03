Тамбовские следователи возбудили дело о реконструкции филармонии

Управление Следственного комитета по Тамбовской области после обращения врио губернатора Евгения Первышова возбудило уголовное дело о хищении бюджетных средств (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) при реконструкции здания филармонии. Об этом сообщили в ведомстве.

В основу дела лег контракт министерства градостроительства и архитектуры Тамбовской области на выполнение строительно-монтажных и отделочных работ с неназванной компанией. «В качестве аванса подрядчику перечислено более 186 млн руб., однако работы, предусмотренные проектно-сметной документацией, до настоящего времени не выполнены, а перечисленные бюджетные средства были израсходованы на иные цели, не связанные с реконструкцией объекта»,— сказано в сообщении ведомства.

Перед возбуждением уголовного дела в Следственный комитет с заявлением обратился врио губернатора Евгений Первышов. «Я хочу провести полную ревизию по этому объекту, который 12 лет пытались построить. И точку в этом деле поставлю»,— рассказал глава региона на заседании правительства. Ранее он обещал поставить точку в этом деле и констатировал, что ремонт филармонии не завершится в 2025 году.

Реконструкция филармонии в Тамбове идет с 2012 года. В 2023-м контракт на завершение работ получил подмосковный подрядчик ООО «ЦХД Инжиниринг» за 372,5 млн руб. Работы должны были быть завершены до конца прошлого года, но сроки сдвинулись на лето текущего года, а подрядчик попал под наблюдение — первую ступень банкротства.

Владимир Зоркий