Чем известен почетный патриарх УПЦ Филарет

20 марта скончался почетный патриарх Украинской Православной Церкви Филарет. Подробности его биографии — в справке “Ъ”.

Фото: Олег Колесник, Коммерсантъ

Фото: Олег Колесник, Коммерсантъ

Филарет (в миру — Михаил Денисенко) родился 23 января 1929 года в селе Благодатное Донецкой области (ныне — ДНР).

В 1948 году окончил Одесскую духовную семинарию, в 1952 году — Московскую духовную академию (МДА) со степенью кандидата богословия. В 1979 году получил диплом доктора богословия в Будапештской реформатской богословской академии в Венгрии, а в 1980 году — аналогичный диплом в Прешовском богословском университете в Словакии.

В 1950 году был пострижен в монахи с именем Филарет. В том же году рукоположен в иеродиакона, а в 1952 году — в иеромонаха.

С 1952 года преподавал в Московской духовной семинарии, одновременно был благочинным Троице-Сергиевой лавры. С 1954 по 1956 год — доцент, старший помощник инспектора МДА. С 1956 года — инспектор Саратовской духовной семинарии, возведен в сан игумена. В 1957–1960 годах — инспектор Киевской духовной семинарии. В 1958 году был возведен в сан архимандрита.

С 1960 по 1961 год — управляющий делами Украинского экзархата (церковной области) Русской православной церкви (РПЦ). В 1961–1962 годах был настоятелем подворья РПЦ в Александрии в Египте. С февраля по июнь 1962 года — епископ Лужский, викарий Ленинградской епархии и управляющий Рижской епархией. С июня по октябрь 1962 года временно управлял Среднеевропейским экзархатом РПЦ (церковная область, объединявшая епархии и приходы на территории ФРГ, ГДР и Австрии).

С 1962 по 1964 год — епископ Венский и Австрийский. В 1964–1966 годах — епископ Дмитровский, викарий Московской епархии и ректор Московской духовной академии и семинарии. С 1966 по 1990 год — экзарх Украины, постоянный член Священного синода. С 1966 года — архиепископ, а с 1968 года — митрополит Киевский и Галицкий. Неоднократно выступал против создания автокефальной украинской церкви.

В 1990 году после смерти патриарха Московского и Всея Руси Пимена Филарет стал местоблюстителем патриаршего престола, но на выборах предстоятеля церкви проиграл Алексию Второму. С 1990 по 1992 год был главой Украинской православной церкви Московского патриархата.

В августе 1991 года после провозглашения Украиной независимости выступил с требованием предоставления украинской церкви автокефалии. В 1992 году объявил о создании Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), которой было отказано в признании со стороны Москвы и других православных церквей. РПЦ объявила Филарета раскольником и в 1997 году предала анафеме.

С 1995 по 2018 год возглавлял Киевский патриархат Украинской православной церкви. В июне 2014 года Денисенко, комментируя действия вооруженных сил Украины на Донбассе, заявил, что нужно закрыть границу и «ликвидировать всех террористов». В ноябре 2016 года сказал, что население Донбасса «должно искупить страданиями и кровью» свой грех перед Украиной.

В октябре 2018 года Синод Вселенского патриархата в Константинополе снял с него анафему. В том же году УПЦ была включена в состав новой церковной структуры — Православной церкви Украины (ПЦУ). Она получила статус автокефальной «церкви» в составе Константинопольского патриархата, а сам Денисенко получил звание «почетного патриарха». В 2019 году президент Украины Петр Порошенко (входит в объединение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ) присвоил ему звание Героя Украины. В том же году Денисенко объявил о возрождении УПЦ КП и непризнании ПЦУ, а также возглавил новую структуру.

По данным СМИ, Денисенко состоял в гражданском браке, у него трое детей.