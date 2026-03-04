Суд отрафовал разработчиков игры Escape from Tarkov на 2 млн рублей
Компанию Battlestate Games Limited, разработавшую популярную компьютерную игру Escape from Tarkov, оштрафовали на 2 млн рублей за нелокализованные персональные данные пользователей в России. Об этом 4 марта сообщила пресс-служба московских судов.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Дело в том, что Battlestate Games Limited зарегистрирована в Великобритании, однако их офис находится в Санкт-Петербурге. Полноценная версия Escape from Tarkov официально вышла 15 ноября 2025 года, до этого тактический шутер про вымышленный город Тарков находился в стадии бета-тестирования.
Ранее «Ъ» сообщал, что летом 2025 года Таганский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры о запрете и признании экстремистской деятельности владельцев компаний Wargaming Виктора Кислого (состоит в экстремистском и запрещенном в РФ объединении) и «Леста игры» (офис также находится в Петербурге) Малика Хатажаева (состоит в экстремистском и запрещенном в РФ объединении).