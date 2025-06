Чем известна компания «Леста игры»

3 июня Таганский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры о запрете и признании экстремистской деятельности владельцев компаний Wargaming Виктора Кислого (состоит в экстремистском и запрещенном в РФ объединении) и «Леста игры» Малика Хатажаева (состоит в экстремистском и запрещенном в РФ объединении). Чем известен российский издатель игры «Мир танков» — в справке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Турнир по компьютерной игре World of Tanks в честь 70-летия Победы в Санкт-Петербурге, 2015 год

Фото: Александр Демьянчук / РИА Новости Турнир по компьютерной игре World of Tanks в честь 70-летия Победы в Санкт-Петербурге, 2015 год

Фото: Александр Демьянчук / РИА Новости

Студия основана в 1991 году в Санкт-Петербурге российским предпринимателем Маликом Хатажаевым (состоит в экстремистском и запрещенном в РФ объединении). С 2001 года занимается разработкой компьютерных игр. Самые известные проекты: «Антанта» (2003), «Стальные монстры» (2005), «9 рота» (2008).

В 2011 году вошла в состав международной корпорации Wargaming, основанной белорусским предпринимателем Виктором Кислым (состоит в экстремистском и запрещенном в РФ объединении) в 1998 году и впоследствии создавшей популярную онлайн-игру World of Tanks. По данным источников “Ъ”, глобальная выручка Wargaming от проекта World of Tanks доходила до $800 млн, при этом около 50% приходилось на РФ и Белоруссию. В составе Wargaming Lesta Games работала над разработкой игры World of Warships.

В апреле 2022 года Wargaming объявила об уходе из РФ и Белоруссии, передав активы господину Хатажаеву (состоит в экстремистском и запрещенном в РФ объединении). В октябре того же года Lesta Games объявила о ребрендинге игр World of Tanks, World of Warships и World of Tanks Blitz, которые стали распространяться в РФ и Белоруссии под названиями «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz соответственно.

В ноябре 2022 года студия заявила, что ведет переговоры о совместных проектах с «Яндексом», «Ростелекомом» и другими российскими компаниями. В том же году подписала меморандум с VK о сотрудничестве по развитию онлайн-игр.

В 2024 году Lesta Games изменила свое название на «Леста игры». По итогам 2024 года получила выручку в 35 млрд руб., что стало самым высоким результатом за всю историю компании. В том же году у «Леста игры» сменился бенефициар — китайская Lesta Hong Kong Limited перестала быть основным учредителем (99%) российского юрлица Lesta Games (ООО «Леста»). Им стал основатель студии Малик Хатажаев (состоит в экстремистском и запрещенном в РФ объединении).

В январе 2025 года «Леста игры» и НИУ ВШЭ объявили о запуске совместной образовательной программы «Программирование и инжиниринг компьютерных игр».

По данным компании, аудитория ее проектов составляет более 60 млн зарегистрированных игроков. В марте 2024 года она приобрела в Москве бизнес-центр площадью 6 тыс. кв. м в Известковом переулке рядом с метро «Таганская». Офисы компании также работают в Санкт-Петербурге и Ташкенте.