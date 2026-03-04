Свердловский облсуд разрешил отлов свиней в Ревде и их передачу другому фермеру

Свердловский областной суд оставил без удовлетворения жалобу фермера Анатолия Луткова из Ревды, в которой тот потребовал отменить определение Ревдинского городского суда об отлове его животных не территории города и о передаче другому хозяйству из села Кленовское. Как сообщили в пресс-службе судов региона, Свердловский областной суд «не нашел оснований для вмешательства в судебный акт». «Определение Ревдинского городского суда об отлове блуждающих свиней и передаче поголовья другому фермеру вступило в законную силу»,— отметили в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Иск к Анатолию Луткову в Ревдинский городской суд подал прокурор Ревды в марте 2024 года. Он заявил, что в мэрию и контрольно-надзорные органы поступают «многочисленные обращения», в которых говорится о свободном выгуле на территории города свиней фермера, которые «причиняют вред жителям, в том числе имущественный». «При содержании животных находится большое количество несекомых, разносящих инфекции, отходы жизнедеятельности стекают в реку Ревда, трупы животных складируются во дворе дома ответчика»,— говорится в материалах суда.

В ходе проверок прокуратура выявила, что Анатолий Лутков содержит 35-40 свиней, 10-15 овец и корову, однако не имеет помещения и загона для животных. «Одним из мест выпаса скота ответчика является прибрежная защитная полоса реки Ревда, что запрещено»,— сказано в документе.

Сотрудники участковой ветеринарной лечебницы также выяснили, что животные фермера не были обследованы и вакцинированы. По их словам, Анатолий Лутков от проведения соответствующих мероприятий «категорически отказывается, либо игнорирует требования специалистов». «Это может создавать угрозу распространения заболеваний домашних животных, и повлечь нанесение вреда здоровью граждан в результате употребления зараженных продуктов животноводства»,— говорится в материалах суда.

Анатолий Лутков на заседание в Ревдинский городской суд тогда не явился.

По итогам рассмотрения дела суд первой инстанции удовлетворил исковые требования прокурора и обязал фермера в течение одного месяца со дня вступления решения в силу убрать скот с его земельного участка и прибрать территорию от продуктов жизнедеятельности животных, провести учет, вакцинацию и диагностические исследования свиней, овец и коровы. «Запретить Анатолию Луткову осуществлять бесконтрольный выгул сельскохозяйственных животных и крупного рогатого скота на территории Ревды»,— сказано в документе.

Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, фермер продолжил «нарушать закон, игнорируя права жителей Ревды, решение суда и требования судебного пристава». В августе 2025 года судебный пристав потребовал изменить порядок исполнения решения суда из-за «злостного бездействия ответчика». «Суд заявление удовлетворил, постановил изъять сельскохозяйственных животных, бесконтрольно перемещающихся по территории Ревды и передать их на содержание в хозяйство А.У. Гатамова в селе Кленовское»,— пояснили в пресс-службе.

В декабре 2025 года мэр Ревды Татьяна Клепикова заявила, что отлов свиней в городе начнется уже 12 января, однако Анатолий Лутков подал в суд апелляционной инстанции частную жалобу на определение суда об изменении способа и порядка исполнения исполнительного документа. В связи с этим отлов свиней был отложен.

Василий Алексеев