Мэр Ревды заявила о начале отлова свиней в городе 12 января

Решение суда об изъятии у жителя Ревды (Свердловская область) свиней, которые свободно пасутся в городе и мешают жителям, вступит в силу 12 января, рассказала глава муниципалитета Татьяна Клепикова на прямой линии. Мэр добавила, что после новогодних праздников крестьянско-фермерское хозяйство из села Кленовское устроит животных и будет содержать их до объявления законного владельца или установления иного порядка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ранее свиней на участке в районе ул. Металлистов содержал владелец фермы А. Лутков. В 2024 году суд установил, что животные находились в опасных для людей и окружающей среды условиях. Свиньи находились на свободном выгуле, а останки и отходы их жизнедеятельности хранились на территории фермы. Биологические отходы также стекали в водоем, куда на водопой приходили другие животные.

В том же году суд обязал владельца фермы устранить нарушения, однако он не исполнил предписания. Судебные приставы предприняли меры, включая привлечение А. Луткова к административной ответственности, и обратились в суд с ходатайством о передаче полномочий по изъятию скота местной администрации. Их требование было удовлетворено.

Василий Алексеев