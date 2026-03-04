Саша больше не будет хорошим: Соболев высказался о победе «Зенита» над «Балтикой»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев эмоционально прокомментировал свой забитый мяч в игре с калининградской «Балтикой». Этот гол стал победным для сине-бело-голубых и позволил выйти в полуфинал Пути регионов Кубка России. Сам форвард появился на поле на 74-й минуте игры, заменив Джона Дурана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

«Не буду скрывать, показывал, что я хочу быть на поле. Тут нечего скрывать. Хочу сказать, что Саша больше не будет хорошим мальчиком, каким был последние полтора года. Саша теперь будет плохим, каким был до этого. Теперь так»,— сказал 28-летний нападающий.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что это вторая победа «Зенита» над «Балтикой» на неделе. В игре чемпионата России, которая проходила в Петербурге, подопечные Сергея Семака также обыграли соперника со счетом 1:0.

Андрей Маркелов