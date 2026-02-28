«Зенит» пригубил «Балтику»

ФК «Зенит» вышел на первое место в чемпионате России по футболу, обыграв на «Газпром Арене» в матче 19-го тура «Балтику» 1:0. Правда, победа получилась, как шутят болельщики, «с привкусом гуталина»: гол гостей во втором тайме был отменен из-за офсайда их игрока, который загораживал обзор вратарю хозяев, находясь в положении «вне игры». Сразу после скандального решения судей Луис Энрике забил победный мяч в ворота «Балтики».

Премьера, посвященная выходу российского футбола из зимней спячки, удалась на славу. Тут и матч лидеров чемпионата, и 50-летие Сергея Семака, главного тренера «Зенита», выпавшее на этот день, и судейский скандал. Случай — классический для РПЛ. О решении судей в матче «Зенит» — «Балтика» говорили больше, чем об игре. На этот раз предметом споров стал вопрос, правильно ли судьи, отвечающие за VAR, чертят офсайдные линии. Они делают это как-то от руки, потом эти чертежи показывают общественности — и у той возникают вопросы. Четкой системы электронной фиксации офсайда, которая работает в Лиге чемпионов, в России нет. Используются китайские технологии. Им мало кто доверяет. Говорят, что VAR трактует эпизоды в пользу богатых клубов, как это делали раньше с помощью свистков судьи в поле.

Ключевой момент матча «Зенит» с «Балтикой» произошел на 75-й минуте, когда колумбийский защитник гостей Кевин Андраде забил гол головой после подачи с углового. Причем футболист наносил удар с 11-метровой отметки, когда его никто из защитников «Зенита» не держал. На беду «Балтики» на пути мяча находился другой игрок из Колумбии — форвард Брайан Хиль. Он служил помехой вратарю хозяев Денису Адамову. Если бы Хиль не был вне игры, счет на табло изменился бы на 1:0 в пользу «Балтики». Но судьи на VAR, изучив эпизод, определили, что часть тела Хиля была ближе к воротам «Зенита», чем часть тела защитника петербуржцев Густава Мантуана. О каких частях тела идет речь, до сих пор спорят. Считаются в таких ситуациях только те, которыми можно играть в футбол. Спорят и о том, правильно ли в ВАР-центре прочертили офсайдную линию, которую предъявили публике. В итоге представители «Балтики», ее болельщики и поклонники конкурентов «Зенита» полагают, что судьи калининградскую команду «убили», а болельщики петербуржцев — что гол был забит правильно. Хоть они тоже недовольны тем, что матч завершился судейским скандалом. Он как бы поставил под сомнение справедливость победы «Зенита».

Ситуацию усугубил тот факт, что победный мяч форвард хозяев Луис Энрике провел почти сразу после того, как арбитры отменили гол, забитый «Балтикой», — на 87-й минуте. Гостям было обидно. И тем, кто желал поражения «Зениту»: они уже видели петербургский клуб в роли поверженного Голиафа. Такой сюжет всегда востребован в драматургии. Стоимость состава «Зенита» — 184 млн евро, стоимость состава «Балтики» — 27 млн. Когда «маленькая» команда побеждает «большую», радуются примерно все, за исключением фанатов последней. Но сенсации на «Газпром Арене» не случилось. И Сергей Семак, который праздновал в этот день 50-летний юбилей, наверняка заснул спокойным сном. Ему пришлось непросто.

По игре нельзя сказать, что «Зенит» сильно превзошел «Балтику». Петербуржцы предъявили в этот вечер свой лучший состав, куда попали все три новичка, приобретенные зимой: защитник Игорь Дивеев, бразильский полузащитник Джон Джон, колумбийский нападающий Джон Дуран. Но состав не выглядел сыгранным. Просто у Сергея Семака есть возможность заменить одну звезду другой — как это произошло с Луисом Энрике, который вышел на поле вместо Джона Джона, а у тренера «Балтики» Андрея Талалаева такой возможности нет. У него вообще в команде нет звезд. И сам он наблюдал за матчем с трибуны «Газпром Арены» из-за дисквалификации. И ничем не мог помочь своей команде, когда судьи отняли у нее гол, а потом она пропустила «пулю» от Энрике. Благодаря этой победе «Зенит» вырвался на первое место в турнирной таблице, опередив на два очка «Краснодар». Тот проведет свой матч 19-го тура сегодня.

Зато у «Балтики» есть возможность поквитаться с сине-бело-голубыми в матче Кубка России, который пройдет 3 марта в Калининграде. Там команды встретятся в четвертьфинале «Пути регионов». И тот, кто выиграет, пройдет дальше. Главным преимуществом балтийцев будет то, что на стадионе в Калининграде нет крыши. И южноамериканские звезды «Зенита» окажутся на поле в атмосфере ранней российской весны, совсем непохожей на те условия, в каких они готовились к сезону на Ближнем Востоке и играли с «Балтикой» на «Газпром Арене». Интересно будет посмотреть, как работает на стадионе в Калининграде система VAR.

Кирилл Легков