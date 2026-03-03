Определился проектировщик международного терминала в ярославском аэропорту

Проектировать новый международный терминал для ярославского аэропорта будет ООО «ПО «Архитектура-СК». Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Согласно порталу госзакупок, на конкурс по выбору подрядчика заявилась только одна компания, предложившая выполнить работы за 27 млн руб., что ниже начальной цены контракта на 7 млн руб. Согласно открытым данным, компания ООО «ПО «Архитектура-СК» зарегистрирована в Ставрополе. «Ъ-Ярославль» сообщал, что проект должен быть готов до 1 сентября 2026 года.

Новый терминал, площадь которого составит не менее 10 тыс. кв. м, будет работать круглосуточно и круглогодично. Пропускная способность составит порядка 360 пассажиров в час. Проектом предусмотрены разделение потоков пассажиров и багажа, современные пункты паспортного контроля. Также предстоит спроектировать привокзальную площадь и перрон, рассказал губернатор. Строительство самого объекта оценивалось в 6 млрд руб.

Михаил Евраев подчеркнул, что терминал должен быть архитектурно связан с уже разработанным проектом терминала внутренних авиалиний, который будет в виде светящегося золотого кольца.

«Оба терминала должны восприниматься как единый гармоничный ансамбль»,— добавил губернатор.

Алла Чижова