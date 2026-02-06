Объявлен поиск проектировщика международного терминала ярославского аэропорта

В Ярославской области «Проектный институт» ищет подрядчика для выполнения работ по архитектурно-строительному проектированию аэровокзального комплекса международных авиалиний аэропорта. Конкурс объявлен на портале госзакупок.

Начальная цена контракта определена в 34,1 млн руб. Подрядчик будет выполнять работы, находясь в постоянном взаимодействии с заказчиком. По заданию застройщика, которым выступает областной «Организатор перевозок», площадь здания пассажирского терминала должна составлять не менее 10 тыс. кв. м. Пропускная способность — 360 пассажиров в час.

Пассажирский терминал должен быть выполнен в современном минималистичном стиле с элементом «хорошего видового раскрытия». Здание — до трех этажей. Проект включает также зал повышенной комфортности в зоне ожидания вылета и площади для питания в зонах вылета и прилета. Строительство оценивается в 6,1 млрд руб. со следующим распределением: 1,8 млрд — в 2028 году, 3 млрд — в 2029 году, 1,2 млрд — в 2030 году.

Срок выполнения работ в рамках контракта — до 1 сентября 2026 года. Итоги конкурса подведут 3 марта.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2026 году регион направит заявку для получения казначейского инфраструктурного кредита на строительство международного терминала в ярославском аэропорту.

Алла Чижова