Финская ассоциация призвала Хельсинки немедленно открыть границу с Россией

Общественная организация «Наапурисеура» (Naapuriseura) выступила с официальным призывом к правительству Финляндии нормализовать отношения с Россией и принять незамедлительные меры для скорейшего открытия общей границы.

Заявление, опубликованное на сайте организации, было принято 28 февраля. В нем подчеркивается, что национальные интересы Финляндии требуют налаживания контактов с соседним государством.

В ассоциации констатируют, что в стране практически отсутствует общественная дискуссия о том, как выстраивать дела с Россией, однако убеждены, что такой диалог необходим.

«Наапурисеура» готова принимать в нем активное участие. Авторы заявления обращают внимание на серьезные последствия разрыва связей: поездки в Россию для финнов и проживающих в Суоми россиян резко осложнились, туристический поток из РФ полностью прекратился, а взаимовыгодная торговля остановилась.

Особенно остро кризис ощущается в Восточной Финляндии, где уровень безработицы весной может достичь 18%. Торговые центры, построенные в приграничье в расчете на поток покупателей из Петербурга, уже идут под снос или продаются.

Андрей Маркелов