Финскую торговую деревню Zsar на границе с Ленобластью вновь пытаются продать
Аутлет-деревню «Царь» (Zsar Outlet Village) в общине Виролахти на границе Финляндии и России вновь пытаются продать, сообщает Yle. Построенный для российских туристов комплекс пустует с начала СВО.
Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ
По словам адвоката Матти Маннера, который выступает конкурсным управляющим, с одним из кандидатов подписан меморандум о взаимопонимании. Договор пока ни к чему не обязывает ни одну из сторон, однако есть намерение перейти к конкретным шагам.
Сделку могут одобрить уже в текущем месяце, ожидается собрание кредиторов. В строительство деревни Zsar вложили 35 млн евро, в 2022 году комплекс продали с молотка всего за 70 тыс. евро.
В 2024 году власти Виролахти договорились о продаже с частным лицом из Финляндии, однако покупатель не заплатил и соглашение сорвалось.
Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что немецкая сеть супермаркетов Lidl в конце 2024 года закрыла магазин в Виролахти у пункта пропуска Ваалимаа. Причинами называют отсутствие туристов из России.