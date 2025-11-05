Финскую торговую деревню Zsar на границе с Ленобластью вновь пытаются продать

Аутлет-деревню «Царь» (Zsar Outlet Village) в общине Виролахти на границе Финляндии и России вновь пытаются продать, сообщает Yle. Построенный для российских туристов комплекс пустует с начала СВО.

По словам адвоката Матти Маннера, который выступает конкурсным управляющим, с одним из кандидатов подписан меморандум о взаимопонимании. Договор пока ни к чему не обязывает ни одну из сторон, однако есть намерение перейти к конкретным шагам.

Сделку могут одобрить уже в текущем месяце, ожидается собрание кредиторов. В строительство деревни Zsar вложили 35 млн евро, в 2022 году комплекс продали с молотка всего за 70 тыс. евро.

В 2024 году власти Виролахти договорились о продаже с частным лицом из Финляндии, однако покупатель не заплатил и соглашение сорвалось.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что немецкая сеть супермаркетов Lidl в конце 2024 года закрыла магазин в Виролахти у пункта пропуска Ваалимаа. Причинами называют отсутствие туристов из России.

Андрей Маркелов