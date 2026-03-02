Компания МТС приобрела здание бывшего завода на Васильевском острове

ПАО «МТС» закрыло сделку по покупке административного здания на Малом проспекте Васильевского острова, 54. На это обратил внимание «Деловой Петербург». Площадь объекта, который ранее занимало предприятие «Транзас» на территории бывшего завода имени Козицкого, составляет 11,6 тыс. кв. м. Продавцом выступило АО «Ситроникс КТ», которое, как и покупатель, входит в АФК «Система».

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Участники рынка отмечают, что МТС арендовала эти площади на протяжении последних трех лет, а теперь полностью консолидировала актив. По оценкам экспертов, сумма сделки могла составить около 1,8 млрд рублей, что делает ее одной из крупнейших на офисном рынке Петербурга. Для сравнения: штаб-квартира «Мегафона» на Караванной улице площадью 8,9 тыс. кв. м. обошлась покупателю в лице БЦ «Сенатор» в 1,7 млрд рублей.

Андрей Маркелов