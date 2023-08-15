МТС свяжется с Васильевским островом

Компания МТС целиком арендовала здание на Малом проспекте Васильевского острова, 54/4, которое принадлежит владеющей оператором связи АФК «Система». На площади более 11 тыс. кв. м разместятся рассредоточенные по Санкт-Петербургу подразделения мобильного оператора и компании его экосистемы. Консолидация сотрудников в одном месте позволит МТС сэкономить на аренде, а ее условия могут быть ниже рынка, учитывая взаимосвязь между компанией и АФК «Система», говорят эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран МТС целиком арендовал здание на Малом проспекте Васильевского острова, 54/4, которое принадлежит владеющей оператором связи «АФК «Система»

Фото: Wikipedia МТС целиком арендовал здание на Малом проспекте Васильевского острова, 54/4, которое принадлежит владеющей оператором связи «АФК «Система»

Фото: Wikipedia

О том, что МТС полностью арендовала здание на Малом проспекте Васильевского острова, 54/4 (11,6 тыс. кв. м), «Ъ-СПб» рассказали два источника на рынке недвижимости. В МТС сообщили «Ъ-СПб», что в офисный центр переедет часть ее подразделений и некоторые компаний экосистемы, но подробностей сделки не уточнили. В АФК «Система» (владелец МТС), которую собеседники «Ъ-СПб» называют собственником здания, оставили вопросы без ответа.

Ставку аренды площадей можно оценить в 1–1,3 тыс. рублей за квадратный метр в месяц, считает руководитель филиала IBC Real Estate в Санкт-Петербурге Сергей Владимиров. При рыночных условиях этот показатель составит около 1,5 тыс. рублей за квадратный метр в месяц, включая НДС, но с учетом близости МТС и АФК «Система» условия могут отличаться, допускает партнер, директор офисной группы IPG.Estate Вероника Чаканова.

Сделка, вероятно, связана с желанием МТС консолидировать офисные площади в одном здании, чтобы оптимизировать затраты на аренду и повысить эффективность взаимодействия внутри компании, рассуждает господин Владимиров. Приобретение здания связано со значительными инвестициями, тогда как аренда позволяет разместить сотрудников с затратами лишь на отделку и мебель, указывает он. В новый офис, в частности, переедут подразделения мобильного оператора из бизнес-центров Leader Tower и «Андреевский двор», добавляет другой собеседник «Ъ-СПб».

Основной офис МТС в Санкт-Петербурге долгое время находился в здании на Итальянской улице, 8А, но затем АФК «Система» решила перепрофилировать объект под гостиницу под управлением входящей в ее состав Cosmos Hotel Group. В результате сотрудники мобильного оператора были рассредоточены между разными офисами в Санкт-Петербурге. Сейчас МТС занимает площади в бизнес-центрах «Малая Монетная», Atrio на Петроградской набережной и «Сенатор» на улице Чапаева. В офисе на Малой Монетной по-прежнему останутся технические подразделения компании, говорит представитель МТС.

Ранее здание на Малом проспекте занимал разработчик спутниковых и навигационных систем «Транзас», а затем группа «Кронштадт», напоминает господин Владимиров. В 2015 году часть бизнеса «Транзаса» была выделена из его состава и продана за 4,8 млрд рублей АФК «Система». В сделку вошло принадлежащее «Транзасу» здание, которое новый владелец решил расселить под МТС, утверждает источник «Ъ-СПб». В 2021 году компания «Транзас Навигатор» переехала в бизнес-центр «Сенатор» на Васильевском острове, уточняет он. Филиал компании «Кронштадт» сейчас располагается в здании на Малом проспекте Васильевского острова, 54/5, сказано на ее сайте.

Объем сделок на офисном рынке Санкт-Петербурга в первом полугодии 2023 года стал самым высоким за последние восемь лет, подсчитали в Bright Rich | CORFAC International. Общая площадь арендованных и проданных помещений составила 235,1 тыс. кв. м, а на сферу IT, телекоммуникации и медиа пришлось 6% от этого объема, подсчитали в компании.

Большая часть сделок связана с переездом для улучшения качества офиса или местоположения, поясняет директор департамента офисной недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге Регина Волошенко. При этом спрос на офисы со стороны высокотехнологичных компаний сократился на 37% к аналогичному периоду прошлого года, что связано с массовым уходом из России иностранных IT-компаний, подчеркивают в Maris. Однако активность представителей этого сектора постепенно восстанавливается, что связано с растущим спросом на площади компаний с российскими корнями, замечает госпожа Чаканова.

Константин Куркин