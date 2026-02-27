«Советский Союз, коалиция США, а теперь — Пакистан»

Начало «открытой» войны между Пакистаном и Афганистаном широко освещается в мире. В пакистанской прессе пишут о победах своего оружия, в афганской уверяют, что в Кабуле все спокойно, а сторонние напоминают о причинах конфликта и пытаются определить в нем шансы участников.

The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США) Пакистан объявляет состояние «открытой войны» с Афганистаном после приграничных столкновений В последние годы между странами вспыхнула напряженность, поскольку Исламабад обвинил Кабул в укрывательстве пакистанских боевиков, возложив на них ответственность за всплеск нападений на территории Пакистана после того, как «Талибан» пришел к власти в Афганистане в 2021 году. Талибы отвергают эти обвинения.

Express Tribune (Карачи, Пакистан) «Талибан» в шоке от ответного блицкрига Пакистана на приграничную агрессию По меньшей мере 72 боевика афганского «Талибана» были убиты, а несколько других ранены после начала Пакистаном операции Gazab Lil Haq («Праведный гнев».— “Ъ”)… Пакистанские силы… достойно отвечают на неспровоцированную афганскую агрессию… В ходе контратаки места укрытия талибов были уничтожены, а сами еретики обратились в бегство.

Financial Times (Лондон, Великобритания) Пакистан бомбит Кабул и укрепрайоны «Талибана» Отношения Пакистана с его бывшим прокси — «Талибаном» — за минувший год резко ухудшились на фоне борьбы Пакистана с двумя все более жестокими восстаниями… получающими поддержку из Кабула... Перенося удары с боевиков… непосредственно на «Талибан», Пакистан сигнализирует о готовности вести борьбу с афганским государством… В свою очередь, «Талибан» демонстрирует свое намерение начать продолжительную кампанию против Пакистана… Дипломатические усилия… не смогли устранить коренные причины кризиса.

Ariana News (Кабул, Афганистан) В Кабуле спокойно, несмотря на напряженность с Пакистаном; повседневная жизнь продолжается нормально «Открытая война» между Пакистаном и Афганистаном. Главное Многие жители Кабула выразили поддержку ответным операциям Исламского эмирата по другую сторону линии Дюрана (границы Афганистана и Пакистана.— “Ъ”). Они подчеркивают, что Афганистан продолжает поступательное движение в сторону самодостаточности и видит меньше необходимости в торговой зависимости от Пакистана.

NDTV (Нью-Дели, Индия) Советский Союз, коалиция США, а теперь — Пакистан: новый тест для афганских военных Самые мощные вооруженные силы мира испытали на себе, что такое воевать в Афганистане. Сегодня Пакистан объявил открытую войну своему соседу, где предсказуемость — иллюзия, где вооруженные этнические группировки, имеющие огромное влияние в различных районах страны… считают себя абсолютно лучшими бойцами… Пакистан имел бы преимущество в короткой обычной войне. Но если история может служить каким-либо индикатором, то Афганистан может истощить Пакистан в условиях затяжной партизанской войны.

