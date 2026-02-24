На высадку лесов в Саратовской области из регионального бюджета направят 20 млн

Порядка 4 тыс. га лесов планируют высадить в Саратовской области в этом году. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Дополнительно на эти цели из областного бюджета направят 20 млн руб., еще 13 млн пойдет на закупку оборудования для лесничеств.

Ранее комитет по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию поддержал законопроект, позволяющий региону тратить собственные средства на переданные федеральные полномочия по охране и восстановлению лесов (обычно финансирование происходит за счет субвенций Рослесхоза). По словам министра природных ресурсов Константина Доронина, это повысит эффективность работ.

Кроме того, в области заложены деньги на перевод неиспользуемых сельхозземель в лесфонд и корректировку проекта расчистки реки Хопер в Балашовском районе.

Нина Шевченко