Угроза атаки беспилотников объявлена в Новороссийске, Геленджике и Анапе

На территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко. Аналогичное сообщение опубликовал в своем Telegram-канале глава Геленджика Алексей Богодистов. Об угрозе атаки беспилотников сообщили также в пресс-службе мэрии Анапы.

В Сочи и Сириусе около 11.00 происходило отражение атаки беспилотников. В настоящее время главы населенных пунктов сообщили об отмене опасности прилета БПЛА.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что минувшей ночью на территорией Краснодарского края силами ПВО было сбито четыре беспилотника. Обломки беспилотного летательного аппарата самолетного типа обнаружили в краснодарском хуторе Ленина. Пострадавших нет. Во дворе частного дома повреждены два окна, автомобиль и забор, а также ограждение соседнего дома.

Василий Хитрых