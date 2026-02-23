В Краснодаре упали обломки беспилотника

Обломки беспилотного леетательного аппарата самолетного типа обнаружили в краснодарском хуторе Ленина. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По сообщению оперштаба, пострадавших нет. «В результате падения фрагментов во дворе частного дома повреждены два окна, автомобиль и забор, а также ограждение соседнего дома. На месте работают специальные и оперативные службы»,— гвоорится в сообщении.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что минувшей ночью на территорией Краснодарского края силами ПВО было сбито четыре беспилотника.

Василий Хитрых