В Краснодаре упали обломки беспилотника
Обломки беспилотного леетательного аппарата самолетного типа обнаружили в краснодарском хуторе Ленина. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По сообщению оперштаба, пострадавших нет. «В результате падения фрагментов во дворе частного дома повреждены два окна, автомобиль и забор, а также ограждение соседнего дома. На месте работают специальные и оперативные службы»,— гвоорится в сообщении.
Ранее «Ъ-Кубань» писал, что минувшей ночью на территорией Краснодарского края силами ПВО было сбито четыре беспилотника.