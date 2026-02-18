Дефицит бюджета Липецка на 2026 год может вырасти до 1,3 млрд рублей

Комиссия по бюджету и муниципальной собственности горсовета Липецка одобрила корректировки в бюджет облцентра на 2026 год. С учетом предполагаемых изменений дефицит казны вырастет до 1,3 млрд руб. В первой редакции документа он равнялся 450 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

При принятии поправок доходная часть казны составит около 22,5 млрд руб. (+1,2 млрд руб.), расходная — 23,8 млрд руб. (+2 млрд руб.). Основным источником пополнения казны могут стать трансферты из областного бюджета.

Превалирующий объем дополнительных средств в размере 1 млрд руб. направят на реализацию трамвайной концессии. Значительные суммы заложены на образование: 185 млн руб. выделят на ежемесячные выплаты классным руководителям, еще 17 млн руб. — советникам директоров по воспитательной работе.

На единовременные выплаты контрактникам, рассчитанные на двухмесячную потребность, предусмотрено 170 млн руб. Субсидию в размере 84,9 млн руб. получит МУП «Липецктеплосеть» для возмещения понесенных затрат. Также продолжится модернизация коммунального хозяйства: 15,1 млн руб. направят на содержание водопроводных сетей, а 6 млн руб. — на строительство котельной в районе Сокола и реконструкцию объектов «Пансионат», «Центролит» и теплотрасс. На содержание фонтанов, пляжей и запуск Комсомольского пруда выделят 29 млн руб., 8,7 млн руб. — на организацию спасательных постов. Запланирован капитальный ремонт защитных сооружений (26,1 млн руб.), обустройство дорожной инфраструктуры в микрорайоне «Елецкий» (12 млн руб.) и модернизация контейнерных площадок (3,1 млн руб.). Еще 10 млн руб. направят на открытие филиала ДЮЦ «Спортивный» на базе школы №70. Дополнительно в казну возвращают неизрасходованные остатки 2025 года в размере 495,9 млн руб. — эти средства восстановят на те же цели, на которые выделялись изначально.

Окончательное решение об изменении закона о бюджете города будет принято на сессии 24 февраля.

Первая редакция бюджета Липецка на 2026 год была принята в конце декабря.

Кабира Гасанова