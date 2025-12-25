Дефицит бюджета Липецка на 2026 год составит 450 млн рублей

Бюджет Липецка на 2026 год принят во втором чтении с дефицитом в 450 млн руб. Доходы городской казны запланированы в объеме 21,2 млрд руб., расходы — 21,6 млрд руб. Параметры не поменялись с первого чтения законопроекта. Об этом сообщили в городском совете.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Основной объем расходов бюджета Липецка будет направлен на содержание 195 муниципальных учреждений — на это предусмотрено 14,6 млрд руб., из которых 12 млрд составят зарплаты. Еще 3 млрд руб. выделено на реализацию национальных проектов и государственных программ, а 150 млн руб. — на выплаты военнослужащим по контракту. Транспортное обслуживание, в том числе дачных маршрутов, получит 614 млн руб. На организацию теплоснабжения заложено 178 млн руб.

Расходы на инфраструктуру включают модернизацию 19 школ (1,7 млрд руб.), капремонт трех детских садов (180,7 млн руб.), а также дорожные работы и создание комфортной городской среды (452 млн руб.). Отдельно на софинансирование с областным бюджетом проектов по очистным сооружениям, котельным, дорогам и безопасности школ заложено более 1 млрд руб.

На благоустройство предусмотрено 729 млн руб., в том числе 263 млн руб. на уличное освещение и 143 млн руб. на озеленение и содержание зеленых зон. На реализацию других крупных объектов (строительство и реконструкция канализационного коллектора, очистных сооружений, теплотрасс, пешеходного моста, дорожной инфраструктуры и общественных пространств) планируется направить 946 млн руб.

В середине декабря депутаты липецкого облсовета приняли в двух чтениях проект бюджета региона на 2026 год. Дефицит казны запланирован на уровне 12,7 млрд руб. при доходах в 103,4 млрд руб. и расходах в 116 млрд.

Кабира Гасанова