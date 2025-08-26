Сменился гендиректор тамбовского мукомольного завода «Деметра»

Генеральным директором тамбовского АО «Деметра» с 26 августа на три года единогласно назначен Сергей Попов. Ранее он занимал должность начальника отдела закупок зерна компании. Решение собрания акционеров опубликовано на сайте раскрытия корпоративной информации.

С июля 2012 года «Деметрой» руководил Александр Федулов. За досрочное расторжение договора с ним проголосовали все участники собрания — как и за избрание нового руководителя.

По данным Rusprofile.ru, АО «Деметра» зарегистрировано в декабре 1997 года в Тамбове. Основным видом деятельности является производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности. Уставный капитал — 18,7 млн руб. С декабря 2014-го по июль 2021-го учредителем АО «Деметра» было министерство имущественных отношений и госзаказа Тамбовской области. По данным списка аффилированных лиц компании за первое полугодие 2025 года, контролируется Татьяной (Вячеславовной) Капустиной. В ЕГРЮЛ зарегистрировано одно физлицо с таким ФИО — речь идет о владелице и гендиректоре московского ООО «Центрхлеб» (деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров). По итогам 2024 года выручка АО «Деметра» составила 2 млрд руб., чистая прибыль — 46 млн руб.

Кабира Гасанова