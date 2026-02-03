На месте «зеленых масел» в Ярославле может появиться парк
В Ярославле после ликвидации объекта накопленного вреда «зеленое масло» на территории бывшего сажевого завода планируют обустроить парк. Об этом сообщили в правительстве области.
Фото: Правительство Ярославской области
«Важнейшей частью проекта станет создание на месте объекта накопленного вреда рекреационной зоны в виде парка, где жители смогут гулять, заниматься спортом, проводить время с детьми»,— указывается в сообщении регионального правительства.
«Ъ-Ярославль» сообщал, что ФГУП «Федеральный экологический оператор» уже завершил обследование «зеленых масел» и определил наиболее подходящий метод ликвидации, который включает удаление масляных фракций и загрязненных грунтов, обустройство перехватывающей дренажной системы и противофильтрационного барьера. К ликвидации объекта накопленного вреда хотят приступить в 2027 году в рамках федерального проекта «Генеральная уборка». Работы планируют завершить к 2030 году.