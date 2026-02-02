Определен метод ликвидации «зеленых масел» в Ярославле

В Ярославле ФГУП «Федеральный экологический оператор» (входит в госкорпорацию Росатом) завершил обследование объекта накопленного вреда «зеленое масло» на территории бывшего сажевого завода и определил наиболее подходящий метод ликвидации. Об этом губернатор Михаил Евраев сообщил в своем Telegram-канале.

«Выбран наиболее подходящий метод ликвидации. Он включает удаление масляных фракций и загрязненных грунтов, обустройство перехватывающей дренажной системы и противофильтрационного барьера. Этот подход обеспечит полную нейтрализацию источника загрязнения»,— написал губернатор.

В 2026 году будут разрабатывать проектно-сметную документацию, а в 2027 году намерены приступить к реализации проекта. Завершить работы хотят к 2030 году, они будут проводиться в рамках федерального проекта «Генеральная уборка». На проектирование планируется привлечь средства из резервного фонда правительства РФ.

Отходы бывшего сажевого завода на берегу Волги около Юбилейного моста с так называемыми «зелеными маслами» находятся под землей. Последнее комплексное исследование по этой проблеме проводилось в 2000 году.

Алла Чижова