Опять четверка

Российский нападающий «Тампа-Бей Лайтнинг» Никита Кучеров, признанный лучшим игроком января в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), выдал очередной чрезвычайно продуктивный матч. Набрав четыре очка, россиянин помог команде перевернуть очень скверно складывавшуюся встречу против «Бостон Брюинс». В ней команда из Флориды уступала в четыре шайбы, но спаслась и взяла верх — 6:5 после серии буллитов.

Фото: Kim Klement Neitzel / Imagn Images / Reuters Набрав четыре очка, Никита Кучеров помог «Тампа-Бей Лайтнинг» отыграться со счета 1:5 и победить «Бостон Брюинс» в матче регулярного чемпионата НХЛ

Результативным в этом матче, проходившем на открытом воздухе — на заполненном почти до отказа 70-тысячном Raymond James Stadium в Тампе,— стало первое же действие Никиты Кучерова. Только что Энтони Сирелли забрал стартовое вбрасывание. Следом шайба пришла к россиянину. Он одним ловким движением освободился от опеки и нашел впереди Брендона Хейгла, а тот открыл счет броском от перекладины.

Сложно тогда было предположить, во что совсем скоро превратится эта встреча для «Тампа-Бей» — одного из лидеров Восточной конференции; команды, играющей после Нового года почти без срывов. Хозяева, принимавшие «Бостон Брюинс» в один из самых холодных дней зимы (во Флориде были зафиксированы экстремальные по меркам вечноцветущего юго-восточного штата температуры — около нуля по шкале Цельсия), словно замерзли. За полтора периода они допустили 25 бросков по своим воротам — это больше, чем за весь предыдущий матч против «Виннипег Джетс». А в сетке шайба побывала пять раз. По голу забили Алекс Стивс, Виктор Арвидссон и Мэтт Пуатра. Дубль сделал входящий в пятерку лучших снайперов сезона Морган Гики.

Однако крайне увесистое — в четыре шайбы — преимущество «Бостон» как-то ухитрился разбазарить. Строго говоря, известно как. Не считая двух обоюдных удалений (одно из них, кстати, за драку получили вратари Андрей Василевский и Джереми Свейман), игроки «Брюинс» за остаток матча получили 14 минут штрафа.

Одно большинство, запихав шайбу в сетку с пятака, реализовал Оливер Бьоркстранд. Под конец периода гости надолго остались втроем и получили еще два гола. Сначала цели достиг щелчок Даррена Рэддиша. Спустя 23 секунды отличился оставленный перед воротами Ник Пол. Никита Кучеров к передаче в дебюте матча добавил еще две. Этим вклад россиянина не ограничился. За восемь минут до конца он сравнял счет, броском в касание замкнув диагональный пас Райана Макдоны. Остаток третьего периода и овертайм прошли без голов, а серия буллитов, пусть попытка Кучерова и оказалась неудачной, завершилась в пользу хозяев благодаря точности Джейка Гюнцеля.

Таким образом, «Тампа», вставшая на победные рельсы незадолго до католического Рождества, продолжила впечатляющую серию. Она выиграла 17-й матч из последних 19 и возглавила таблицу Восточной конференции.

Между тем для Никиты Кучерова, чью особую роль в волевой победе отмечали и одноклубники, и соперники, эта встреча не слишком-то выделялась на общем фоне — настолько высок стандарт, заданный российским хоккеистом. В нынешнем сезоне встреч с четырьмя баллами у 32-летнего нападающего уже было три. Одна из них пришлась на декабрь, две — на январь, в котором форвард был признан «первой звездой». При этом не так давно, меньше месяца назад, Кучеров набрал пять очков в гостевом матче против «Сан-Хосе Шаркс». По итогам матча «Тампа»—«Бостон» бросалась в глаза другая статистическая деталь: Кучеров провел на льду 28 минут 13 секунд — больше, чем в любой другой игре регулярного чемпионата за дюжину сезонов в НХЛ.

Положение россиянина в гонке бомбардиров после воскресных подвигов не поменялось. Кучеров по-прежнему третий в схватке за Art Ross Trophy — во-многом из-за травм и болезней, ненадолго выводивших его из строя. На его счету 86 очков (28 голов + 58 передач) в 49 матчах. Возглавляет классификацию Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерс» с 95 (34+61) баллами за 56 матчей; вторым идет Нейтан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш», у которого 91 (40+51) очко в 53 встречах.

Роман Левищев