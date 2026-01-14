«Тампа-Бей Лайтнинг» повторил клубный рекорд по продолжительности победной серии в регулярных чемпионатах НХЛ. Выигрыш по буллитам у «Питсбург Пингвинс» — 2:1 — стал для команды 11-м подряд. А безусловным героем этого отрезка является российский форвард «Тампы» Никита Кучеров, набравший по ходу него два с половиной десятка очков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Во встрече с «Питсбургом» форвард «Тампы» Никита Кучеров реализовал решающий буллит послематчевой серии и принес своей команде 11-ю подряд победу в чемпионате

Фото: Derik Hamilton / AP Во встрече с «Питсбургом» форвард «Тампы» Никита Кучеров реализовал решающий буллит послематчевой серии и принес своей команде 11-ю подряд победу в чемпионате

Фото: Derik Hamilton / AP

После встречи, в которой «Тампа-Бей Лайтнинг» в гостях одолел «Питсбург», обменявшись с ним голами в заключительном периоде, а затем дожав соперника в серии послематчевых буллитов, рассказывая о ней, чаще всего это слово — «серия» — и употребляли. В ином, правда, контексте. Например, его употребляли, описывая то, что в принципе происходит сейчас с «Тампой».

В середине декабря у «Тампы» было примерно поровну побед и поражений, а стандартный прогноз насчет ближайшего будущего клуба звучал примерно так: ну, конечно, он неплох, но придется, видимо, как следует потрудиться, чтобы вырвать место в play-off.

Теперь ситуация совсем другая. Матч против «Питсбурга» стал 11-м подряд, выигранным «Тампой». По меркам НХЛ с ее высоким уровнем конкуренции — длиннющая серия. Конкретно для «Тампы» — повторение клубного рекорда, установленного пять лет назад, в начале 2020 года. И это несмотря на то, что обстоятельства не способствовали вроде бы повторению. «Тампа» ни один из этих матчей не провела в составе, хотя бы максимально близком к боевому. Из-за травм все время отсутствовали несколько важных игроков, таких как защитник Виктор Хедман и Райан Макдона, форвард Брейден Пойнт.

Череда этих успехов заставила, конечно, пересмотреть представления о потенциале «Тампы», которая после окончания матча с «Питсбургом», то есть 14 января, лидировала как в Атлантическом дивизионе, так и в целом в Восточной конференции. ESPN регулярно публикует свои рейтинги, ранжируя клубы по силе. Свежайший датирован прошлой неделей. В нем «Тампа» находилась все-таки не на верхней строчке, а на второй. Верхнюю занимал «Колорадо Эвеланш», лидер в сводной таблице лиги. Но вполне вероятно, что в следующей классификации, учитывая, какой ход набрала «Тампа», эти команды поменяются позициями.

Серия — это и про ярчайшую среди звезд самого горячего в НХЛ клуба. Речь, разумеется, о форварде Никите Кучерове.

Здесь, правда, необходимо уточнение. На самом деле у российского нападающего, в двух предыдущих сезонах завоевывавшего титул первого бомбардира чемпионата, она в матче с «Питсбургом» оборвалась. Строго говоря, он стал одним из его героев, реализовав решающий буллит. Но послематчевые перестрелки не фиксируются в основных статистических разделах. А очков во время собственно игры, в которой оппоненты показывали поразительную дисциплинированность в обороне, Кучеров не набрал. И это впервые на том отрезке, который превратил «Тампу» в фаворита сезона. То есть в десяти матчах, предшествовавших питсбургскому, очки были. Более того, как правило, целая горсть. В общей сложности в десяти матчах Никита Кучеров добыл их два с половиной десятка, забросив 10 шайб и отдав 15 результативных передач. И это феноменальная продуктивность, принесшая россиянину два — на излете декабря и сразу после Нового года — признания от НХЛ лучшим игроком недели чемпионата.

Может, конечно, показаться, что, невзирая на подвиги, Кучеров пока слишком скромно по своим стандартам держится в бомбардирской гонке. В ней он 14 января был четвертым с 67 очками. От юнца от «Сан-Хосе Шаркс» Маклина Селебрини отставание почти символическое — 3 балла, от монстров «Эдмонтон Ойлерс» и «Колорадо Эвеланш» Коннора Макдэвида и Нейтана Маккиннона достаточно солидное — 15 и 14 баллов соответственно. Но надо принимать во внимание, что Кучеров пропустил из-за болячек на старте сезона четыре матча. Так что их у него меньше, чем у любого из конкурентов, если сравнивать с тем же Макдэвидом — меньше аж на полдюжины.

Алексей Доспехов