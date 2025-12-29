Год на грани вторжения

В 2025 году отношения Вашингтона и Каракаса пережили немало драматичных поворотов. После инаугурации Николаса Мадуро на третий президентский срок и возвращения Дональда Трампа в Белый дом США резко ужесточили давление на Венесуэлу. Под предлогом борьбы с наркокартелями американская администрация развернула в Карибском море внушительные военные силы, начала наносить удары по «подозрительным» судам и к концу года установила фактическую морскую блокаду Венесуэлы. До ударов по территории Боливарианской республики дело не дошло, но Дональд Трамп такой сценарий по-прежнему не исключает.

10 января 2025 года Николас Мадуро уже в третий раз принес президентскую присягу. Впрочем, главой государства его признали не все. Итоги выборов, прошедших в июле 2024-го, разделили мир на два лагеря: США и их союзники сочли победителем оппозиционного кандидата Эдмундо Гонсалеса, тогда как Россия, Китай, Иран, Куба и многие другие страны безоговорочно поздравили с победой господина Мадуро.

Власти США (в лице тогда еще администрации демократа Джо Байдена) заранее дали понять, что не намерены работать с Николасом Мадуро. Более того, накануне его инаугурации венесуэльские власти сообщили об аресте группы наемников (включая граждан США), готовивших беспорядки. Одновременно с этим 9 января венесуэльские силовики задержали известную оппозиционерку Марию Корину Мачадо, которая изначально планировала участвовать в выборах-2024, но не была допущена до них. Ее задержание на митинге в Каракасе вызвало резкую реакцию избранного (но еще тогда не вступившего в должность) Дональда Трампа — он назвал венесуэльских оппозиционеров «борцами за свободу» и потребовал обеспечить им безопасность. Мачадо — на тот момент будущую лауреатку Нобелевской премии мира — вскоре освободили, что вселило робкую надежду на нормализацию американо-венесуэльских отношений.

Весной и летом появилось еще несколько признаков разрядки. В июле Венесуэла освободила из тюрем десять американцев в обмен на репатриацию более 250 венесуэльских мигрантов, которые до этого были задержаны в США и депортированы под стражей в Сальвадор. Кроме того, в прессе начали появляться сообщения, что Вашингтон может смягчить нефтяные санкции против Каракаса. Однако уже с августа конфликт стал развиваться стремительными темпами.

Вначале Минюст США объявил о двукратном увеличении — до рекордных $50 млн — награды за информацию, которая помогла бы арестовать Николаса Мадуро.

Генпрокурор Пэм Бонди публично назвала господина Мадуро «одним из крупнейших наркоторговцев в мире» и «угрозой национальной безопасности» США. Практически одновременно американские СМИ сообщили о переброске к берегам Венесуэлы крупной эскадры ВМС США. Целью было названо усиление борьбы с наркотрафиком, однако состав группировки выглядел чрезмерно внушительным для этого: амфибийно-десантная группа, несколько эсминцев, атомная подводная лодка и в общей сложности свыше 4 тыс. военнослужащих.

В Каракасе все происходящее восприняли как подготовку к интервенции и попытке свержения законной власти. Николас Мадуро заявил, что «империя сошла с ума», и инициировал кампанию массовой мобилизации: тысячи добровольцев ринулись записываться в Боливарианскую национальную милицию. Кроме того, власти организовали серию внушительных учений. А западные СМИ со ссылкой на свои источники сообщили о секретных письмах Николаса Мадуро лидерам России, Китая и Ирана с просьбой ускорить поставки военной помощи — от зенитных ракет и радаров до средств противодействия беспилотникам.

Каракас поддержали все его союзники. Президент Колумбии Густаво Петро предупредил, что американское вторжение дестабилизирует Венесуэлу настолько, что на карте мира появится «еще одна Сирия». Мексика, Бразилия, Куба, Иран, Китай, Белоруссия — все осудили силовые планы Вашингтона. Представители РФ на разных уровнях также неоднократно критиковали «проявления неоколониализма» и выражали всестороннюю поддержку усилиям Венесуэлы.

Тем не менее Вашингтон курс не поменял. 2 сентября американские ВМС нанесли первые удары с воздуха по быстроходным катерам контрабандистов у берегов Венесуэлы.

К концу года в результате таких атак, по подсчетам американских СМИ, погибли не менее 100 человек. При этом не было представлено никаких доказательств того, что уничтоженные суда действительно перевозили наркотики.

Важным этапом военных приготовлений США стала операция «Южное копье». В середине ноября к берегам Венесуэлы прибыла ударная группа ВМС США во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford. Кроме того, Пентагон перебросил в регион истребители и стратегические бомбардировщики. Всего в операции, по заявлению главы Пентагона Пита Хегсета, оказалось задействовано около 15 тыс. военнослужащих и более десяти кораблей — это оказалась самая крупная концентрация американской огневой мощи в Карибском бассейне со времен американской интервенции на Гаити в 1994 году.

Официально цель осталась прежней — перекрыть каналы поставок наркотиков. Однако Дональд Трамп к тому моменту уже практически не скрывал политическую составляющую. В выступлении по случаю Дня благодарения он фактически анонсировал наземную операцию. По данным американских СМИ, за несколько дней до этого у господина Трампа состоялся жесткий телефонный разговор с Николасом Мадуро: американский лидер потребовал, чтобы тот «ушел добровольно», пригрозив в ином случае «рассмотреть другие варианты, включая применение силы».

29 ноября президент Трамп объявил о «закрытии воздушного пространства» над Венесуэлой, а на море стал действовать еще жестче, чем раньше. 10 декабря американские силы провели беспрецедентную операцию, захватив в международных водах нефтяной танкер Skipper, перевозивший около 2 млн баррелей венесуэльской нефти. По утверждению Вашингтона, судно принадлежало «теневому флоту», который используется для обхода санкций США. Спустя несколько дней, 16 декабря, Дональд Трамп сообщил о «полной и всеобъемлющей блокаде всех находящихся под санкциями нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из Венесуэлы». После этого экспорт венесуэльской нефти фактически прекратился.

На этом фоне голоса протеста стали сильнее раздаваться не только из Каракаса и дружественных ему столиц. Например, американский конгрессмен-демократ Хоакин Кастро возмутился происходящим, назвав блокаду «актом войны, не санкционированной Конгрессом и не поддерживаемой американским народом».

Опросы показывали, что американцы действительно не хотят новой войны. Между тем у Дональда Трампа с самого начала были свои аргументы.

Первый, официальный,— это, собственно, стремление перекрыть поток наркотиков. Борьба с наркотрафиком из Латинской Америки была одним из главных лозунгов господина Трампа в его избирательной кампании 2024 года, и именно поэтому, получив власть, он принялся демонстративно выполнять обещание.

Однако Венесуэла не входит ни в число производителей, ни в список основных транзитеров кокаина: ключевую роль играют маршруты через Центральную Америку и Мексику. И это дает критикам Дональда Трампа основания называть «войну с картелями» лишь удобным прикрытием. Так, многие эксперты обращают внимание на внутриполитический фактор: в ноябре 2026 года в США пройдут выборы в Конгресс, и эффектные кадры с ракетными ударами по «нарколодкам» — то, что можно предъявить публике в качестве победы. Особенно важен тут фактор латиноамериканской диаспоры, которая в массе своей крайне негативно относится к Николасу Мадуро.

Другие наблюдатели делают акцент на том, что Венесуэла обладает крупнейшими в мире подтвержденными запасами нефти, и контроль над этими ресурсами десятилетиями находился в центре внимания Вашингтона. Не случайно к концу года господин Трамп стал открыто рассуждать о том, что чависты «незаконно отобрали» у США права на добычу нефти и доступ к ресурсам, которыми ранее пользовались американские компании. США, по его словам, считают своим правом вернуть утраченное.

Не менее важен и геополитический фактор. На фоне многолетней американо-венесуэльской конфронтации Китай постепенно усиливал экономическое присутствие в Венесуэле.

К примеру, в августе 2025 года стало известно о планах частной китайской компании инвестировать более $1 млрд в разработку двух нефтяных месторождений в Венесуэле. Добываемую нефть предполагалось частично поставлять в Китай. Эксперты заговорили о том, что отправкой военных кораблей к берегам Венесуэлы США решили послать сигнал не только Каракасу, но и Пекину.

Наконец, выводы напрашиваются и при ознакомлении со Стратегией национальной безопасности США, подписанной Дональдом Трампом в декабре. Среди прочего там говорится о «новой версии доктрины Монро от Трампа». Эта сформулированная еще в 1823 году концепция подразумевала отношение к Западному полушарию как к зоне интересов исключительно Соединенных Штатов. По сути, в новой стратегии Дональд Трамп оставил за собой право на вмешательство в дела стран региона.

За весь 2025 год конфликт с Венесуэлой так и не перерос в открытую войну. И это дает основания полагать, что речь идет об очередном проявлении любимой тактики господина Трампа: нагнетать обстановку до предела, угрожая самыми радикальными мерами, чтобы вынудить оппонента пойти на уступки (в случае с Мадуро — уйти в отставку и покинуть страну или хотя бы создать привилегированные условия для американских нефтяных компаний). Дональд Трамп поставил Николасу Мадуро «шах», но пока не решился довести дело до «мата», осознавая риск втягивания в долгосрочный конфликт с негативными последствиями для всех вовлеченных сторон. Впрочем, учитывая непредсказуемость 47-го президента США, нельзя исключать того, что события 2025 года были лишь прологом к новому военному конфликту в Западном полушарии.

Николай Амелин