Карибы готовят к бою

Южное командование ВС США, отвечающее за Латинскую Америку и Карибский бассейн, получило в свое распоряжение авианосную группу во главе с новейшим и крупнейшим в мире авианосцем Gerald R. Ford. Таким образом в регионе была сконцентрирована крупнейшая военная группировка США со времен вторжения в Панаму в 1989 году. Президент Дональд Трамп обосновал концентрацию сил в Карибском море борьбой с наркотрафиком из Венесуэлы. В ответ венесуэльский лидер Николас Мадуро обвинил США в искусственном создании кризиса с целью отстранения его от власти и распорядился о массовом развертывании всех имеющихся сил, включая создание партизанских отрядов.

Авианосец Gerald R. Ford с более чем 4 тыс. военнослужащих на борту и десятками боевых самолетов, до недавних пор находившийся в Северном море, 11 ноября вошел в бассейн Карибского моря в сопровождении ракетных эсминцев и других боевых и вспомогательных кораблей. К этому моменту в районе Пуэрто-Рико, граничащем с Венесуэлой, уже находилось около десятка истребителей F-35, атомная подводная лодка и восемь военных кораблей. С прибытием же авианосной группы в регионе сформировалась крупнейшая военная группировка США за все последние десятилетия с момента американского вторжения в Панаму в 1989 году.

«Эти силы укрепят и расширят существующие возможности по пресечению незаконного оборота наркотиков, а также по разгрому и ликвидации транснациональных преступных организаций»,— отметил главный представитель Пентагона Шон Парнелл.

Столь радикальная борьба с наркоторговцами, предположительно занимающимися контрабандой в водах Карибского бассейна и Тихого океана, стала инициативой лично президента Трампа.

С сентября США уже нанесли несколько авиаударов по судам предположительных наркоторговцев у побережья Венесуэлы (чьи власти, по убеждению Трампа, контролируют наркокартель Cartel de los Soles). В результате погибло по меньшей мере 76 человек. На днях аналогичные удары были нанесены и по предполагаемым судам наркоторговцев в Тихом океане, что привело к гибели еще шести человек. При этом глава Белого дома неизменно давал понять, что цель оправдывает средства. В частности, в одном из недавних интервью CBS он подчеркнул, что «каждое из этих уничтоженных судов убивает наркотиками 25 тыс. человек и уничтожает семьи по всей нашей стране».

В Венесуэле, впрочем, с самого начала заявили, что под видом борьбы с наркотрафиком США затевают агрессию против суверенного государства с конечной целью отстранить от власти Николаса Мадуро. Назвав американское военное присутствие в регионе «величайшей угрозой, с которой континент сталкивался за последние 100 лет», венесуэльский лидер объявил о «массовом развертывании» сухопутных, морских, воздушных и ракетных войск, а также гражданского ополчения для противодействия американским военным у побережья страны.

Кроме того, на этой неделе Мадуро подписал закон о создании командования комплексной обороной страны. Этот закон объединил командование вооруженными силами, правоохранительными структурами и силами народной самообороны. Последнее предполагает формирование отрядов, которые поведут партизанскую войну с агрессорами в случае их высадки в Венесуэле.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что на фоне усиливающегося военного давления со стороны США Николас Мадуро обратился за помощью к России, Китаю и Ирану. У Москвы Каракас якобы запросил поставки ракет для ПВО, радаров и модернизированных самолетов, у Пекина — расширение военно-технического сотрудничества для противодействия возможному нападению со стороны США, а у Тегерана — устройства для обнаружения и глушения БПЛА.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил на этой неделе, что Венесуэла не обращалась к России с запросом на размещение на ее территории тактического ядерного оружия. В Китае и Иране утверждения The Washington Post комментировать не стали.

Между тем действия американцев в Карибском море уже столкнулись с серьезной критикой, причем даже со стороны союзных стран. «Мы с обеспокоенностью наблюдаем за военными операциями в Карибском регионе, поскольку они игнорируют международное право»,— заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро 11 ноября на встрече глав МИДов стран G7 в Южном Онтарио.

Двумя днями ранее на другой международной встрече — саммите Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна в Колумбии — представители 58 из 60 присутствовавших стран подписали совместную декларацию, в которой отвергли «применение или угрозу применения силы, а также любые действия, не соответствующие международному праву и Уставу ООН». Но упомянуть напрямую США в этом заявлении лидеры не захотели, из-за чего Венесуэла и Никарагуа, ожидавшие куда более решительного осуждения Штатов, декларацию подписывать отказались.

Эскалация у берегов Венесуэлы внесла корректировки и в действия соседней Колумбии. 11 ноября колумбийский президент Густаво Петро сообщил, что в связи с «нападениями США на суда в Карибском море» Богота приостановила обмен разведывательной информацией с американскими спецслужбами.

Точно так же, причем еще месяц назад, поступили и британцы, имеющие в Карибском море пять заморских территорий и ранее годам помогавшие Штатам с разведданными для обнаружения судов, подозреваемых в транспортировке наркотиков. Сейчас же Лондон приостановил эту практику из-за нежелания быть причастным к действиям США у побережья Венесуэлы, считая удары по судам незаконными. Впрочем, эту информацию выдали источники CNN. Сами же британские власти официально на этот счет ничего не говорили — очевидно, чтобы отказ от сотрудничества с ближайшим союзником не выглядел публичным демаршем.

Наталия Портякова