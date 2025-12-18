Трамп заявил о стремлении вернуть США право на венесуэльскую нефть

Президент США Дональд Трамп заявил, что у страны отняли права на нефть в Венесуэле. Сейчас Вашингтон стремится их вернуть, сказал он.

«Они все это отобрали, потому что у нас был президент, который, возможно, недосмотрел за этим. Но теперь они так больше не поступят. Мы хотим все вернуть. Они забрали наши права на нефть. Там было много нефти, как вы знаете. Они выгнали наши компании, и мы хотим все это обратно»,— заявил господин Трамп журналистам (видео с выступлением президента выложил YouTube-канал Белого дома).

ООН не обладает какой-либо информацией о «краже» Венесуэлой американских активов и нефти, заявил «РИА Новости» представитель генерального секретаря Организации Фархан Хак.

Постпред Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада назвал бредом эти притязания США. Венесуэла обвинила господина Трампа в нарушении суверенитета, независимости и территориальной целостности страны.