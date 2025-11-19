NYT: США и Венесуэла провели закрытые переговоры об отставке Мадуро

США провели переговоры по резервным каналам связи с правительством президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Господин Мадуро согласился уйти в отставку с отсрочкой на «пару лет». Белый дом отклонил это предложение, поскольку любая задержка с отказом господина Мадуро от власти недопустима, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой осведомленные источники.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Несмотря на кажущийся тупик в переговорах, венесуэльские источники NYT не исключают дипломатического решения. Господин Трамп, отмечает издание, либо согласится на сделку и предоставит компаниям США доступ к венесуэльским нефтяным ресурсам, либо принудительно сместит президента Венесуэлы.

В сентябре и воктябре вооруженные силы США нанесли несколько ударов по суднам, находящимся вблизи Венесуэлы. Господин Трамп заявил, что судна связаны «c незаконной террористической организацией», которая занималась наркоторговлей. 14 ноября американские власти начали операцию «Южное копье» по борьбе с наркокартелями в Западном полушарии.