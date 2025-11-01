Николас Мадуро попросил протянуть ему руку помощи

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился за помощью к России, Китаю и Ирану на фоне усиливающегося военного давления со стороны США. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) cо ссылкой на внутренние документы американского правительства. Тем временем американские СМИ узнали об утверждении списка целей для ударов по Венесуэле, которые, как утверждает Вашингтон, связаны с наркокартелями. Президент США Дональд Трамп отрицает подготовку к нападению, хотя еще совсем недавно допускал возможность таких ударов.

Обстановка в Карибском море, где по приказу Дональда Трампа в сентябре началась операция по борьбе с контрабандой наркотиков, продолжает накаляться. Недалеко от побережья Венесуэлы находится ударная группа ВМС США в составе подошедшего в пятницу крейсера Gettysburg, а также трех эсминцев, корабля прибрежной зоны и атомной подводной лодки.

Газета The Washington Post сообщила, что на фоне надвигающейся военной угрозы Николас Мадуро обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь в укреплении системы ПВО Венесуэлы, в том числе за счет ремонта закупленных в свое время у Москвы истребителей Су-30. По данным газеты, он также попросил оказать содействие в ремонте неких «восьми двигателей» и «пяти радаров», поставить партию российских ракет (судя по всему, для ПВО) и предоставить некую «логистическую помощь».

В письме Николаса Мадуро российские истребители названы «важнейшим средством сдерживания, какое есть у правительства Венесуэлы перед лицом угрозы войны».

Согласно документам, попавшим, как утверждается, в распоряжение WP, письмо Владимиру Путину должен был передать министр транспорта Венесуэлы Рамон Селестино Веласкес, который в середине октября встречался с российским коллегой Андреем Никитиным в Москве. Российская сторона не подтверждала эту информацию.

При этом 30 октября, комментируя ратификацию Договора о стратегическом партнерстве с Венесуэлой, представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва в постоянном контакте с Каракасом и учитывает международную обстановку. «Готовы и далее должным образом реагировать на их обращения с учетом существующих и потенциальных угроз, также продолжим работать плечом к плечу, смотря в будущее»,— сказала она журналистам.

Договор о стратегическом партнерстве России и Венесуэлы, в частности, предполагает «военно-техническое сотрудничество в интересах укрепления обороноспособности и обеспечения безопасности двух стран» и совершенствование связей в сфере обороны.

Судя по публикации WP, в поисках помощи Николас Мадуро не ограничился Россией. Как пишет газета, он также направил соответствующее письмо председателю КНР Си Цзиньпину, попросив о расширении военно-технического сотрудничества для противодействия возможному нападению на Венесуэлу со стороны США.

Действия американских ВМС в Карибском море он описал как борьбу одновременно и с Китаем, поскольку Пекин и Каракас разделяют «общую идеологию».

Газета утверждает, что Рамон Селестино Веласкес передал послание от Николаса Мадуро и неназванному иранскому официальному лицу. Венесуэльский министр якобы сообщил Тегерану, что Венесуэла нуждается в «пассивном радаре», устройстве для обнаружения и глушения БПЛА и «с высокой степенью вероятности — в дронах с дальностью полета 1 тыс. км». Каковы были ответы Ирана и Китая, неизвестно.

Информация об обращении Николаса Мадуро к союзникам за помощью появилась на фоне публикаций американских СМИ, согласно которым администрация Дональда Трампа определила цели для ударов по объектам на территории Венесуэлы. По данным газеты The Wall Street Journal (WSJ), в этом списке оказались и военные объекты, «используемые для контрабанды наркотиков», включая порты и взлетно-посадочные полосы.

Источник газеты New York Post уточнил, что цель обсуждаемой операции — ликвидировать руководство наркокартеля Cartel de los Soles, который, по утверждению американских властей, контролирует лично Николас Мадуро.

По оценкам США, картель ежегодно поставляет в США и Европу около 500 тонн кокаина. При этом эти атаки, как признают неназванные американские чиновники, должны будут стать четким сигналом президенту Венесуэлы о необходимости его ухода в отставку.

Как сообщили собеседники газеты Miami Herald, удары могут быть нанесены в любой момент. При этом американские чиновники в разговоре с WSJ отметили, что Дональд Трамп пока не принял окончательного решения о проведении военной операции против Венесуэлы.

Журналисты на борту президентского самолета напрямую спросили Дональда Трампа, правда ли, что он рассматривает возможность ударов по военным объектам в Венесуэле. «Нет»,— коротко ответил он.

Однако в течение последних двух месяцев президент США неоднократно допускал удары по наркокартелям в Венесуэле. Он, в частности, говорил, что американские силы уже полностью контролируют ситуацию на море, поэтому перенесение операций на сушу станет логичным шагом.

Целесообразность подобного шага ставится под сомнение не только за пределами США, но и внутри страны. 31 октября лидеры республиканцев и демократов в комитете Сената по вооруженным силам Роджер Уикер и Джек Рид заявили, что до сих пор не получили от президентской администрации подробной информации о военных операциях против наркокартелей в Карибском море и Тихом океане и обоснования подобных действий.

С начала сентября американские власти сообщили о 14 ударах по судам, которые, как утверждается, перевозили наркотики. В результате атак погиб как минимум 61 человек. На минувшей неделе чиновники из Минюста и Пентагона провели брифинг с сенаторами-республиканцами, на котором доказывали необходимость проведения военной операции против наркокартелей. Демократов на брифинг не пригласили.

«Они представили его одной политической партии. Так система работать не должна. Так не должны приниматься решения, касающиеся национальной безопасности!» — возмутился сенатор-демократ Марк Уорнер. Со своей стороны, председатель комитета Сената по международным отношениям республиканец Джеймс Риш заявил, что представленные на брифинге правовые основания для атак его удовлетворили.

Между тем Николас Мадуро, выступая на Парламентском форуме Большого Карибского региона в Каракасе, заявил, что «ложные обвинения» в наркоторговле необходимы США только для оправдания войны в Венесуэле. Их истинная цель, по его словам,— смена режима и похищение «огромных богатств нефти и газа». Победа Венесуэлы, подчеркнул президент Мадуро, станет победой в борьбе «за право на суверенитет».

