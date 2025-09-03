Пентагон дал наркотикам бой

После недавнего развертывания военных кораблей в Карибском бассейне, которое вызвало обеспокоенность в Каракасе и среди его союзников, США нанесли удар в международных водах вблизи Венесуэлы. Целью атаки стало судно, которое, по утверждению Белого дома, связано с транснациональным наркокартелем. Атака приведет к новому витку конфликта между США и правительством Николаса Мадуро, который обвиняет их в попытках «покончить с самым крупным проектом развития в Латинской Америке» и «захватить природные богатства» Венесуэлы. С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

Фото: DONALD TRUMP / TRUTH SOCIAL / Handout / Reuters

Фото: DONALD TRUMP / TRUTH SOCIAL / Handout / Reuters

Президент США Дональд Трамп во вторник, 2 сентября, рассказал, что американские вооруженные силы нанесли удар по «наркосудну», на борту которого — по выражению главы Белого дома — было 11 «наркотеррористов». Неназванный высокопоставленный представитель Министерства обороны США сообщил изданию The Wall Street Journal (WSJ), что речь шла о «точечном ударе» по «быстрому» катеру с несколькими подвесными моторами — какие обычно и используются для доставки кокаина из Южной Америки.

После удара судно пошло ко дну. О судьбе находившихся на борту ничего не известно.

Отплывшее из Венесуэлы судно в момент удара находилось в международных водах и направлялось в Соединенные Штаты. Как утверждает американский лидер, атака была нацелена на членов Tren de Aragua — транснациональной банды, которую правительство США признало иностранной террористической организацией. «Пусть это послужит предупреждением всем, кто подумывает о ввозе наркотиков в Соединенные Штаты Америки»,— предупредил после удара Дональд Трамп.

Удар был нанесен всего через несколько дней после того, как Пентагон направил военные корабли в Карибский бассейн — как раз для борьбы с наркокартелями.

Ранее в этом году Трамп поручил Пентагону рассмотреть варианты применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей, которые были признаны иностранными террористическими организациями. Это расширило полномочия военных, позволив им напрямую наносить удары по наркокартелям (прежде эти функции выполняли службы береговой охраны).

Бывший посол США в Панаме Джон Фили, имеющий опыт проведения операций по борьбе с наркотиками в Латинской Америке, заявил WSJ: давняя политика Береговой охраны США по противодействию судам, вовлеченным в незаконный оборот наркотиков, предполагает использование катеров с патрульным подразделением. Однако эти операции далеки от того, что можно наблюдать в сериалах Netflix: патрульные службы, по словам Фили, «могут стрелять, но лишь в целях самообороны, и редко это делают, потому что большинство наркоторговцев сдаются». Затем береговая охрана обыскивает лодки на предмет наркотиков.

«Вы не узнаете, есть ли наркотики на борту, пока не подниметесь на борт»,— пояснил бывший дипломат.

Очевидно, что инцидент в международных водах спровоцирует очередной виток конфликта между Вашингтоном и Каракасом. В ответ на отправку американских кораблей к Венесуэле правительство республики уже разместило войска вдоль побережья и границы с Колумбией, а также призвало граждан вступать в ополчение. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвиняет США в создании «ложной истории» о незаконном обороте наркотиков: он неоднократно ссылался на доклад ООН, где утверждается, что через Венесуэлу проходит лишь 5% от производимого в Колумбии кокаина.

В одном из своих телевизионных выступлений Николас Мадуро назвал наращивание военного присутствия США «самой большой угрозой», которую Латинская Америка «видела за последние 100 лет». Он уверен, что США под надуманным предлогом атакуют Венесуэлу, чтобы «покончить с самым крупным проектом развития в Латинской Америке» и «бесплатно получить венесуэльскую нефть, газ, золото, другие полезные ископаемые». Однако, по словам Мадуро, этих целей у США достигнуть не получится: в «суверенной Венесуэле будут царить мир, равенство, демократия и свобода».

Екатерина Мур