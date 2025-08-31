И это гарант

Военные корабли США приближаются к Карибскому побережью. По утверждению Белого дома, они направлены туда для проведения операции против венесуэльских наркокартелей. Лидер Боливарианской Республики Николас Мадуро заявил о готовности противостоять агрессии и обратился за защитой в ООН, обвинив США в создании «угрозы стабильности в полушарии». Он утверждает, что Вашингтон своими действиями нарушает дух Договора Тлателолко о недопущении на территории Латинской Америки и Карибского бассейна конфликтов с участием ядерных держав, притом что США являются гарантом соблюдения этого договора. Как заявили “Ъ” в МИД РФ, Москва уже контактирует с правительством Мадуро по всем каналам и намерена реагировать «с учетом развития ситуации».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Itsuo Inouye / AP Фото: Itsuo Inouye / AP

Сокрушительная восьмерка

В ночь на субботу американский ракетный крейсер Lake Erie прошел Панамский канал. Об этом сообщило агентство AFP, чьи журналисты стали свидетелями прохода корабля через один из шлюзов канала около 2:30 по Гринвичу. По словам очевидцев, после этого корабль направился вдоль Карибского побережья в сторону Атлантики, то есть по направлению к Венесуэле.

О планах администрации США отправить в регион Латинской Америки и Карибского бассейна Lake Erie сообщила накануне Financial Times со ссылкой на неназванного американского чиновника. Это лишь один из кораблей в составе эскадры, которую американцы в ближайшее время планируют собрать у берегов Латино-Карибской Америки. Всего в нее войдут восемь военных кораблей с личным составом более 4,5 тыс. военнослужащих США, уточнил собеседник издания. Пять из них оснащены крылатыми ракетами Tomahawk.

Предполагается, что направленные в регион корабли будут патрулировать Карибское море в целях противостояния наркокартелям, сообщала Washington Post (WP) со ссылкой на источник.

«На борту каждого из эсминцев находятся подразделения береговой охраны США и сотрудников правоохранительных органов, которые будут проводить задержания или аресты в рамках борьбы с наркотиками»,— говорится в публикации газеты. Хотя собеседники обеих газет ничего не говорили о возможной высадке американских войск на сушу, примечательно, что отбывший на прошлой неделе из Норфолка в Карибское море десантный корабль Iwo Jima сопровождают два вспомогательных корабля, которые обычно используются в операциях по высадке морского десанта,— во всяком случае, как утверждает WP.

Эта деталь не ускользнула от американских журналистов, поэтому на пресс-конференции 28 августа задали прямой вопрос, готов ли Белый дом к проведению наземной операции. Ответ пресс-секретаря Кэролайн Левитт был куда менее прямолинейным. Но она все же заверила, что Дональд Трамп готов использовать «всю мощь» Штатов для борьбы с наркотрафиком из Венесуэлы. И даже сообщила, что «многие страны Карибского региона и другие государства уже приветствовали антинаркотические операции администрации».

Внимание, говорит Каракас

По данным источников американских СМИ, утром в четверг два военных корабля — Jason Dunham и Gravely — уже находились у берегов Венесуэлы, а эсминец Sampson — в Тихом океане к югу от Панамы. Десантный корабль Iwo Jima и два вспомогательных корабля были в пути. А Lake Erie и подлодка Newport News готовились к отправке.

В Венесуэле, где президент Николас Мадуро еще на прошлой неделе объявил мобилизацию в ряды народного ополчения из-за угрозы со стороны США, обстановка оставалась умеренно спокойной: старт второй волны мобилизации был запланирован на пятницу.

Однако вскоре ситуация изменилась не только на море, но и на суше.

Вечером 28 августа в Telegram-канале министра связи и информации Венесуэлы Фредди Ньянеса появился пост с хештегом atencion (по-испански «внимание»). Он был написан полностью заглавными буквами. В посте были приведены отрывки из письма, которое президент Венесуэлы Николас Мадуро адресовал генсеку ООН Антониу Гутерришу.

В этом послании лидер Боливарианской Республики заявлял, что развертывание в Карибском бассейне военно-морских и военно-воздушных сил США «ставит под угрозу мир и безопасность в полушарии», нарушает Устав ООН, а также противоречит букве и духу Договора Тлателолко.

Договор Тлателолко, который вступил в силу 25 апреля 1969 года, стал первым международным соглашением, провозгласившим целый материк безъядерной зоной. Согласно Дополнительному протоколу II, ратифицировавшие его ядерные державы (США, Россия, Китай, Великобритания и Франция) обязуются не только не применять ядерное оружие, но и не должны угрожать применением силы государствам—участникам договора.

Напомнив, что США выступают гарантом безопасности региона и обязаны соблюдать положения договора и его протоколов, господин Мадуро призвал генсека организации «взять на себя активную защиту ценностей и принципов» Устава ООН.

Со сдержанным тоном письменного послания резко контрастировали устные высказывания посла Венесуэлы Самуэля Монкады, который, вручив письмо лидера генсеку ООН, обрушился на США с куда более жесткими обвинениями. Назвав переброску американских военных кораблей и подлодки с ядерной силовой установкой (хоть и без ядерного оружия) первым в истории случаем «размещения военных объектов с ядерным потенциалом в Латинской Америке и Карибском бассейне», он заявил: «Мы самым решительным образом заявляем перед всем миром, что размещение ядерного компонента в Карибском бассейне подрывает стабильность в Западном полушарии, подрывает доверие к международному режиму нераспространения и разоружения и ставит под угрозу как региональные, так и международные мир и безопасность».

Угроза силой

Эксперты не исключают втягивания в конфликт других государств. Письмо Каракаса генсеку ООН с требованием вмешательства международного сообщества в теории может положить начало активации предусмотренных Договором Тлателолко механизмов реагирования, пояснил “Ъ” главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.

Такой исход возможен, если появление подлодки с ядерной силовой установкой у берегов Венесуэлы будет признано угрозой силой в отношении государства—участника договора (см. “Ъ” от 31 августа). Для этого должна быть созвана генеральная конференция Агентства по запрещению ядерного оружия в Латинской Америке и Карибском бассейне (OPANAL).

В случае наличия угрозы неядерным странам со стороны ядерных держав есть несколько сценариев.

Один из них подразумевает обращение в Совбез ООН, еще один — к другим ядерным государствам, подписавшим протокол II. Иными словами, при наличии угрозы со стороны США у Венесуэлы будет возможность обратиться за помощью к России, Китаю, Великобритании и Франции.

Отношения Каракаса с Лондоном и Парижем практически сошли на нет еще в 2017 году, когда Евросоюз ввел санкции в ответ на продолжающееся противостояние властей и оппозиции в Венесуэле. В свою очередь, Москва и Пекин уже находятся в контакте с венесуэльскими властями по этому вопросу.

21 августа официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ответ на вопрос журналиста о кризисе в отношениях Вашингтона и Каракаса заверил, что Китай «выступает против применения силы или угрозы силой в международных отношениях и вмешательства внешних сил во внутренние дела Венесуэлы под любым предлогом». Вместе с тем в Пекине выразили надежду, что США «сделают больше шагов, способствующих миру и безопасности в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна». Уже на следующий день Николас Мадуро и посол КНР в Венесуэле Лань Ху провели встречу, по итогам которой венесуэльский лидер выразил «удовлетворение достигнутым в 2025 году прогрессом во взаимном сотрудничестве».

Тогда же состоялись контакты Москвы и Каракаса по линии внешнеполитических ведомств. В телефонном разговоре с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес Гомес глава МИД РФ Сергей Лавров «выразил солидарность с венесуэльским руководством и подтвердил всестороннюю поддержку его усилиям в деле защиты национального суверенитета и обеспечения институциональной устойчивости в условиях растущего внешнего давления на Каракас».

Спустя неделю тон ужесточился. На брифинге в минувшую пятницу официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что «Россия решительно не приемлет угрозы применения силы в отношении суверенных государств». Госпожа Захарова не оставила без внимания два аспекта, на которых ранее в МИД РФ внимание не акцентировали,— безъядерный статус региона и вопрос силового вмешательства во внутренние дела государств. Выразив надежду, что страны региона «будут жить и процветать без конфликтов и вооруженных интервенций», Мария Захарова подытожила: «Практики силового вмешательства и методы цветных революций должны навсегда остаться в прошлом».

Примечательно, что это заявление прозвучало незадолго до того, как портал Axios сообщил со ссылкой на источники: борьба США с наркотрафиком из Венесуэлы может быть лишь предлогом для смены режима в этой стране. «Пресс-секретарь Кэролайн Левитт в четверг раскрыла двусмысленность миссии, отметив, что США считают (Николаса.— “Ъ”) Мадуро "беглым главой наркокартеля", а не законным президентом Венесуэлы»,— подчеркивается в публикации. Как ранее писал “Ъ”, в начале августа Госдеп США, объявив Николаса Мадуро главой наркокартеля Cartel de los Soles, удвоил вознаграждение за его поимку до $50 млн (см. “Ъ” от 20 августа).

Ответа на вопрос “Ъ”, запрашивал ли Каракас какую-либо помощь Москвы по дипломатическим каналам, в МИД РФ не дали. Однако отметили, что Москва «находится в самом тесном и доверительном контакте с правительством Николаса Мадуро по всем каналам». «Готовы и далее взаимодействовать с Каракасом в духе отношений стратегического партнерства и по необходимости реагировать с учетом развития ситуации»,— заключили во внешнеполитическом ведомстве.

Анастасия Домбицкая