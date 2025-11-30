Вашингтон прощупывает почву под вторжение

В субботу, 29 ноября, президент США Дональд Трамп заявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой. Эта мера стала продолжением американской политики давления на президента Николаса Мадуро, которого США считают нелегитимным, и прелюдией к возможному началу сухопутной военной операции на территории страны. Ряд экспертов убежден, что, несмотря на заявленную цель борьбы с наркотрафиком, ее истинным мотивом может быть свержение Мадуро. Однако это, по мнению наблюдателей, не решит проблему венесуэльского наркотрафика в США и лишь усложнит ситуацию в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gaby Oraa / Reuters Фото: Gaby Oraa / Reuters

О закрытии воздушного пространства Венесуэлы Дональд Трамп сообщил в субботу в своей соцсети Truth Social. За несколько дней до этого Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) предупредило авиакомпании об «усилении военной активности в Венесуэле и вокруг нее», что привело к приостановке полетов американских авиакомпаний в эту страну. В ответ Каракас аннулировал их разрешения на взлет и посадку на территории Венесуэлы. Несмотря на это, американские компании продолжали заходить в воздушное пространство страны, выполняя полеты по другим маршрутам. И хотя легально США не могут закрыть воздушное пространство другой страны, они могут пресечь пролеты своих авиалиний над Венесуэлой.

В самом Каракасе заявление Трампа расценили как «колониальную угрозу» суверенитету страны и нарушение международного права, отметив, что Венесуэла не будет подчиняться иностранным приказам или угрозам.

Слова американского президента о закрытии воздушного пространства стали продолжением эскалации напряженности между двумя странами, которая продолжалась и в последнюю неделю. Так, Трамп в своем выступлении по случаю Дня благодарения фактически анонсировал начало наземной операции по борьбе с производством наркотических веществ на территории страны и их сбытом в США. «С сушей все проще. Это начнется очень скоро. Мы предупреждали их: прекратите отправлять яд в нашу страну»,— сказал он. При этом, по данным The Wall Street Journal, слова американского лидера стали прямым следствием его телефонного разговора с Николасом Мадуро. В нем, как уверяют источники газеты, Трамп заявил Мадуро, что, если тот не уйдет добровольно, США рассмотрят другие варианты, включая применение силы. При этом публично американский лидер не заявлял о намерении силовой смены власти в Венесуэле.

Слухи о возможном начале наземной операции с целью свержения Мадуро появились еще месяц назад, когда Вашингтон объявил о переброске крупнейшего авианосца страны Gerald R. Ford в Карибское море для усиления действующей там военно-морской группировки. 16 ноября авианосец прибыл к назначенному месту, и глава Пентагона Пит Хегсет объявил о начале операции «Южное копье». В ней задействованы 15 тыс. военнослужащих и более 10 кораблей, что стало крупнейшим сосредоточением боевой мощи США в Карибском бассейне. При этом сама борьба с наркоторговцами идет еще с сентября. За это время погибли более 80 человек в результате атак на катера, на которых предположительно перевозили нелегальный груз. «Мы только начали убивать террористов»,— пояснил Пит Хегсет.

По информации The Wall Street Journal, подготовка к наземной части операции идет полным ходом: США усилили свое присутствие в соседних странах и установили РЛС на острове Тобаго. Сейчас там также готовится взлетно-посадочная полоса для американских военных самолетов.

В Венесуэле, по данным Reuters, также идет подготовка к американскому вторжению. Агентство переговорило с источниками и ознакомилось с планами отражения возможной воздушной и наземной атак.

В них основной упор делается на стратегию «создания хаоса» и организацию партизанского сопротивления.

Такой подход избран из-за численного и технического превосходства американской армии над венесуэльской, которая страдает от плохой подготовки личного состава и технологической отсталости: на вооружении Каракаса находится преимущественно российская военная техника 20–30-летней давности.

При этом, по данным CNN, за подготовкой США к расширению своей операции по борьбе с наркотрафиком на суше действительно может стоять желание свергнуть Мадуро. Однако в случае гибели президента Венесуэлы наиболее вероятным сценарием может стать военный переворот или приход к власти нового диктатора. При этом сценарий передачи власти оппозиции эксперты считают менее вероятным: для его реализации могут понадобиться постоянное присутствие американских сил на местах и существенные меры по стабилизации обстановки в стране. И пока неясно, готов ли Дональд Трамп тратить большие ресурсы на свержение старого и поддержку нового, лояльного США лидера.

Вероника Вишнякова