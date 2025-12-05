Дональд Трамп подумал стратегически

Белый дом обнародовал Стратегию нацбезопасности, отражающую приоритеты Дональда Трампа. В отличие от конкуренции с Россией и Китаем, преимущественно занимавшей умы прежних американских администраций, включая самого Трампа в его первый срок, в нынешней стратегии непривычно много внимания уделено проблематике Западного полушария. Штаты намерены сохранять там значительное военное присутствие для борьбы с миграцией, наркотиками и деятельностью «враждебных держав». Разумеется, Россия и Китай были упомянуты и сейчас, но Трамп оказался к ним не слишком строг. Европу же президент США раскритиковал за плохо контролируемую миграцию, нападки на крайне правые силы и «нереалистичные ожидания» относительно конфликта на Украине.

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Отношения с Китаем, согласно новой Стратегии нацбезопасности США, «превратились в отношения между практически равными странами» (на фото — лидеры США и Китая Дональд Трамп и Си Цзиньпин)

Свои соседи ближе к телу

Стратегия национальной безопасности США, расписывающая на 33 страницах основные приоритеты второго президентского срока Дональда Трампа, была без лишнего шума обнародована 4 декабря. Если все предыдущие американские администрации были склонны отдавать приоритет таким проблемам, как борьба с терроризмом и противостояние с Россией и Китаем (в Стратегии нацбезопасности первого срока Трампа основное внимание также уделялось конкуренции США с Москвой и Пекином), то на этот раз много внимания досталось Западному полушарию.

Пояснение этому последовало тут же: «безопасность границ — важнейший элемент национальной безопасности», а потому «Соединенные Штаты должны занимать главенствующее положение в Западном полушарии». «Это условие нашей безопасности и процветания»,— отмечается в документе. В связи с этим Штаты, согласно тексту документа, намерены сохранить значительное военное присутствие в регионе «для контроля над морскими путями, предотвращения нелегальной и другой нежелательной миграции, сокращения торговли людьми и наркотиками, а также контроля ключевых транзитных маршрутов в кризисных ситуациях».

При этом на практике наращивание сил уже произошло: с сентября ВМС США периодически наносят военные удары по судам, предположительно перевозившим наркотики вблизи Венесуэлы и в Карибском море.

Впрочем, региону достался не только «кнут» в виде посыла об усиленной военной мощи, но и «пряник» — обещание более тесного сотрудничества с правительствами стран Латинской Америки и частным сектором для содействия «стратегическим приобретениям и инвестиционным возможностям для американских компаний в регионе».

Не друзья, не враги, а так

Не секрет, что все последние годы большинство американских законодателей из обеих партий считали самой серьезной долгосрочной угрозой глобальной мощи Америки Китай. Нельзя сказать, что в стратегии президент Трамп не разделил эту мысль, однако, по определению издания Politico, его формулировки вышли жесткими, но при этом осторожными и далекими от провокационных. Хотя именно от него этого и стоило ожидать.

К слову, согласно ряду утечек, нынешний документ, публикация которого ожидалась несколько раньше, столкнулся с задержкой во многом из-за споров внутри администрации по вопросам, связанным с Китаем. СМИ сообщали, что министр финансов Скотт Бессент, все еще ведущий весьма деликатные торговые переговоры с Пекином, настаивал на смягчении ряда формулировок, и Трамп пошел ему навстречу.

В китайской части стратегии отмечается, что КНР уже давно не та, что была: «То, что начиналось как отношения между зрелой, богатой экономикой и одной из беднейших стран мира, превратилось в отношения между практически равными странами». Причем здесь же завуалированно признается, что в ряде случаев Штаты даже проигрывают Китаю. В связи с этим документ обещает «сбалансировать экономические отношения Америки с Китаем, отдавая приоритет взаимности и справедливости для восстановления экономической независимости Америки».

Не обошла вниманием стратегия и Тайвань. Но если при Джо Байдене, говоря про этот остров, в первую очередь упоминалось, что это демократия, то стратегия Трампа без лишних экивоков указывает: остров важен для Штатов «отчасти из-за его доминирования в производстве полупроводников, но главным образом потому, что Тайвань обеспечивает прямой доступ ко Второй островной цепи и разделяет Северо-Восточную и Юго-Восточную Азию на два отдельных театра военных действий».

«Учитывая, что треть мирового судоходства ежегодно проходит через Южно-Китайское море, это имеет серьезные последствия для экономики США. Следовательно, предотвращение конфликта из-за Тайваня, в идеале путем сохранения военного превосходства, является приоритетом»,— прописывает документ, подчеркивая, что Штаты, как и раньше, не поддерживают никаких односторонних изменений статус-кво в Тайваньском проливе.

Что касается России, то «основной интерес Соединенных Штатов — это переговоры о скорейшем прекращении боевых действий на Украине» и снижение риска конфронтации России с другими странами Европы.

В целом, как резюмирует все то же Politico, «документ не слишком строг в отношении России — критики в адрес Москвы крайне мало».

Более того, в документе обозначен и такой приоритет США, который без преувеличения можно назвать музыкой для российских ушей,— «положить конец восприятию и не допустить реальности НАТО как постоянно расширяющегося альянса».

Европе надо лечиться

Зато критических нот по отношению к Европе в документе оказалось с лихвой. С одной стороны, прописано, что США не могут «позволить себе списывать Европу со счетов — это было бы губительно для достижения целей этой стратегии». С другой — Европе открыто предложено «скорректировать ее нынешнюю траекторию», в чем Штаты готовы любезно помочь.

В частности, европейцам пеняют на обуздание крайне правых партий, считая эти шаги политической цензурой, и на неправильную, с американской точки зрения, миграционную политику. «В долгосрочной перспективе более чем вероятно, что не позднее чем через несколько десятилетий некоторые члены НАТО станут большинством неевропейцев. Таким образом, остается открытым вопрос, будут ли они рассматривать свое место в мире или свой союз с Соединенными Штатами так же, как те, кто подписал Хартию НАТО»,— заявлено в стратегии.

Наконец, немало критики в адрес Европы звучит и за отношение некоторых правительств континента к украинскому конфликту. «Администрация Трампа находится в противоречии с европейскими чиновниками, которые питают нереалистичные ожидания от войны (на Украине.— “Ъ”), находясь в нестабильных правительствах меньшинства, многие из которых попирают основные принципы демократии для подавления оппозиции. Значительное европейское большинство хочет мира, но это желание не воплощается в политику во многом из-за подрыва демократических процессов этими правительствами»,— отмечается в документе.

По словам замдиректора центра Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Георгия Асатряна, текст стратегии получился «в определенной степени революционным». «Документ фиксирует: "Америка сбилась с пути". Далее тезис за тезисом, абзац за абзацем трампизм отрицает господствующие и фундаментальные основы, ядро американской внешней и оборонной политики за многие и многие десятилетия, возможно, с окончания Второй мировой войны»,— отметил эксперт в беседе с “Ъ”.

По его словам, если вспомнить предыдущие документы Джорджа Буша, Барака Обамы, Джо Байдена, то в их стратегиях шло перечисление противников и врагов. В трамповской стратегии делается попытка избежать этого. «У Байдена мы были упомянуты более 70 раз и всегда в крайне отрицательном, враждебном тоне, здесь — 10 и ни разу в негативном.

Хороший документ. Как для нас, так и для мира. Что бы за этим ни стояло и насколько это ни было бы прочным и долговечным, удивительный пируэт американской олигархии мы наблюдаем при Трампе»,— отметил Георгий Асатрян.

Кроме того, он обратил внимание на «солидную долю изоляционизма, чего в подобных документах не было очень давно»: в тексте отрицается неолиберальный глобализм, экспорт демократии, вовлечение в различные конфликты за рубежом, поддержка союзников также в целом отвергается как механизм внешней политики и дипломатии.

«Трамп кричит на весь мир: "Америка более не хочет быть либеральным левиафаном". Все это, по сути, могло бы восприниматься как кипучая смесь "антиамериканизма", если бы это не было озвучено хозяином Овального кабинета»,— подытожил господин Асатрян.

Наталия Портякова