Венесуэла ударила мобилизацией по империализму

Выражаясь словами президента Николаса Мадуро, Венесуэла решительно «сказала империализму: довольно угроз». Именно к этому глава государства призывал сограждан, анонсируя кампанию призыва в ряды Боливарианской национальной милиции. По мнению Мадуро, укрепление сил территориальной обороны стало жизненно необходимо на фоне недружественных шагов США. Ранее Вашингтон увеличил награду за информацию, которая могла бы привести к аресту венесуэльского лидера, и направил ближе к берегам республики эсминцы с морпехами на борту — по официальной версии, ради усиления борьбы с наркотрафиком.

В минувшие выходные Николас Мадуро, который всегда активен в соцсетях, похоже, превзошел самого себя. Он публиковал многочисленные фотографии и видео очередей из добровольцев, желающих записаться в Боливарианскую национальную милицию или переподтвердить членство в ней. Сам Мадуро и был инициатором этой кампании, призывая выйти на улицы и «сказать империализму: довольно угроз».

Боливарианская национальная милиция была создана в 2009 году, еще при президенте Уго Чавесе, а в 2020-м ее официально включили в состав вооруженных сил. Задача добровольцев — в случае необходимости встать плечом к плечу с кадровыми военными в деле обороны страны. До начала кампании, согласно официальным данным, в рядах ополчения состояло 4,5 млн человек (при населении страны примерно 28,4 млн). Теперь эта цифра, вероятно, существенно вырастет. Впрочем, некоторые эксперты, к примеру глава НКО «Вашингтонский офис по Латинской Америке» (WOLA) Каролина Хименес Сандоваль, уверены, что и прежний показатель был существенно завышен.

Причиной мобилизации населения стали действия администрации Дональда Трампа. 7 августа Вашингтон объявил об увеличении до рекордных $50 млн вознаграждения за информацию, которая способствовала бы поимке Николаса Мадуро.

«Он один из крупнейших наркоторговцев в мире и представляет угрозу нашей национальной безопасности»,— объяснила такую щедрость генпрокурор США Пэм Бонди.

В Вашингтоне уверены в причастности Николаса Мадуро к преступной организации Tren de Aragua, картелю Синалоа и, главное, к так называемому картелю солнц (Cartel de los Soles). Согласно формулировке специализированного портала Insight Crime, последняя структура — это не традиционный картель, а сеть «тайных группировок в венесуэльской армии, занимающихся широким спектром преступной деятельности». В частности, предполагается, что военные помогают прохождению через территорию Венесуэлы колумбийских наркокараванов.

На новый уровень конфликт вышел на прошлой неделе, когда американские СМИ анонсировали переброску эсминцев ВМС США в южную часть Карибского бассейна «для проведения операций по борьбе с наркокартелями». Сообщалось, что в них будут задействованы амфибийно-десантная группа «Иводзима» (корабли Iwo Jima, San Antonio и Fort Lauderdale), корабли Jason Dunham, Gravely и Sampson, разведывательные самолеты P-8 Poseidon, атомная подлодка, а также более 4 тыс. американских моряков и морских пехотинцев. Ожидалось, что к концу минувшей недели они дойдут до венесуэльских берегов, но в понедельник, 25 августа, какой-либо информации об этом еще не было.

Отвечая на вопрос о том, рассматривает ли Вашингтон возможность высадки военных в Венесуэле, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила: «Президент Трамп был предельно ясен и последователен. Он готов использовать все элементы американской силы, чтобы остановить поток наркотиков в нашу страну».

В Венесуэле все это расценили как прямую угрозу. «Империя сошла с ума и возобновила угрозы миру и спокойствию Венесуэлы»,— констатировал Николас Мадуро.

Поддержку ему выразил целый ряд лидеров. Например, президент Колумбии Густаво Петро предупредил США, что их военное вмешательство дестабилизирует Венесуэлу настолько, что на карте мира появится «еще одна Сирия». Мексика, Бразилия, Китай, Иран — все они осудили политику Вашингтона. В этом же списке и Россия, подтвердившая «всестороннюю поддержку усилиям Венесуэлы в деле защиты национального суверенитета и обеспечения институциональной устойчивости в условиях растущего внешнего давления». Заявление МИД РФ прозвучало 22 августа после телефонного разговора главы ведомства Сергея Лаврова с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес.

В ООН тем временем обратились одновременно и к Вашингтону, и к Каракасу, призвав их к «деэскалации напряженности, проявлению сдержанности и урегулированию разногласий мирными средствами». Такое заявление прозвучало от имени генсека всемирной организации Антониу Гутерриша.

Обострение в американо-венесуэльских отношениях оказалось тем более неожиданно, что еще месяц назад были заметны пусть и слабые, но явно позитивные сигналы. Так, 18 июля Венесуэла освободила десять граждан и постоянных жителей США в обмен на репатриацию более 250 венесуэльских мигрантов. А спустя несколько дней газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила: власти США одобрили для американской нефтегазовой компании Chevron возобновление добычи нефти в Венесуэле. Казалось, что экономический прагматизм в отношениях возобладал.

Между тем, по мнению ряда экспертов, без нефтяного фактора не обошлось и в нынешней эскалации. Опрошенные гонконгской газетой South China Morning Post эксперты предположили, что «в основе проблемы лежит венесуэльская нефть, к которой Китай испытывает постоянный интерес». Военное присутствие США неподалеку от берегов Венесуэлы — это демонстрация того, что Штаты «имеют возможность перекрыть поставки нефти из Венесуэлы в Китай», уверен старший научный сотрудник аналитического центра East-West Centre на Гавайях Денни Рой. А профессор экономики Уилламеттского университета (США) Лян Янь предположил: возможно, Штаты действуют именно так, потому что хотят «контроля» над добычей нефти в Венесуэле с целью «ослабления экономического влияния страны».

Как раз на прошлой неделе, 22 августа, стало известно, что частная китайская компания China Concord Resources Corp (CCRC) начала работы на двух нефтяных месторождениях в Венесуэле и планирует вложить в разработку более $1 млрд. По данным агентства Reuters, добываемая легкая нефть будет поставляться венесуэльской PDVSA, а тяжелая пойдет в Китай.

Если действия и заявления американской стороны — это действительно сигнал, то явно не только Пекину.

Каролина Хименес Сандоваль из WOLA уверена, что Трамп пытается продемонстрировать доминирование Соединенных Штатов в регионе самой Венесуэле, а также ключевым игрокам, таким как Мексика и Колумбия. «Хотя Трамп и считает себя изоляционистом, на самом деле он по-прежнему мыслит категориями великой сверхдержавы»,— заявила эксперт газете The New York Times.

Нельзя сбрасывать со счетов и внутриполитические мотивы, особо актуальные с приближением выборов в Конгресс в 2026 году. Во-первых, Трамп стремится выполнить ключевое предвыборное обещание — остановить потоки наркотиков в США. И пусть оснащенные ракетами эсминцы не самый очевидный выбор для борьбы с наркоторговцами, выглядит это эффектно, что и можно предъявить электорату. Во-вторых, для Трампа важно восстановить поддержку среди латиноамериканских избирателей. Особенно во Флориде, где живет много венесуэльцев, которые бежали из страны во время правления Чавеса и Мадуро, а теперь требуют сделать все возможное для смены власти на родине.

Николай Амелин