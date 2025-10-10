Лауреат из подполья

Нобелевскую премию мира 2025 года получила лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо, больше 20 лет выступающая против чавистов, включая предыдущего президента страны Уго Чавеса и его преемника Николаса Мадуро. Как пояснил Нобелевский комитет, награду ей присудили за «неустанную работу по продвижению демократических прав для народа Венесуэлы и борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Корина Мачадо

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / File Photo / Reuters Мария Корина Мачадо

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / File Photo / Reuters

Нобелевская премия мира, согласно завещанию Альфреда Нобеля, вручается «добившимся наибольших успехов либо сделавшим больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания».

Лауреат избирается Норвежским комитетом, состоящим из пяти человек, назначаемых парламентом Норвегии. В этом году на премию выдвинули 338 кандидатов — 244 физических лица и 94 организации.

Среди кандидатов оказался и президент США Дональд Трамп, благодаря которому в этом году к премии мира было приковано особое внимание. Американский лидер настойчиво требовал присудить премию именно ему как главному миротворцу в 2025 году: по словам Трампа, он завершил восемь военных конфликтов. The Daily Telegraph со ссылкой на источники сообщала, что президент США даже рассматривал возможность увеличения торговых пошлин на импорт товаров из Норвегии, если премию мира присудят не ему. А информированные собеседники Bloomberg рассказывали, что Норвежский нобелевский комитет опасается реакции Дональда Трампа на решение по премии.

В этом контексте выбор лауреата оказался довольно любопытным.

Мария Корина Мачадо — лицо венесуэльской оппозиции и лидер в деле борьбы с Николасом Мадуро, в противостояние с которым уже давно вступил и сам Дональд Трамп.

Совсем недавно госпожа Мачадо поддержала решение американской администрации бороться с венесуэльскими наркокартелями при помощи военной силы.

«Мария Корина Мачадо — идеальный кандидат для Нобелевского комитета,— написал в своем Telegram-канале главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.— Женщина, оппозиционер, борец с коррумпированным авторитарным режимом, каковым на Запада считают Венесуэлу. Оптимальный лидер сопротивления. Да и Трампу, который клянет Мадуро через день, труднее будет возмущаться и возражать. Но он все равно возмутится и возразит».

Первая реакция из Вашингтона была такой: «Президент Трамп продолжит заключать мирные соглашения, прекращать войны и спасать жизни. Нобелевский комитет доказал, что они ставят политику выше мира». Об этом написал в соцсети X директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун.

О решении Нобелевского комитета в пятницу спросили и президента России Владимира Путина. «Достоин или не достоин действующий президент США Нобелевской премии, я не знаю, но он реально много делает для того, чтобы разрешить такие сложные, годами, а то и десятилетиями длящиеся кризисы»,— сказал президент на пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан. По его словам, Нобелевский комитет не раз присуждал премию мира людям, которые «ничего не сделали для мира».

Тем временем председатель Норвежского Нобелевского комитета Йорген Ватне Фрюднес 10 октября на вопрос о кандидатуре Дональда Трампа расплывчато и при этом вполне определенно ответил следующее: «Каждый год мы получаем тысячи и тысячи писем от людей, желающих рассказать о том, что, по их мнению, ведет к миру. Этот комитет заседает в комнате, увешанной портретами всех лауреатов, а эта комната наполнена мужеством и честностью. Поэтому мы основываем наше решение только на работе и воле Альфреда Нобеля».

Объясняя выбор лауреата этого года, Йорген Ватне Фрюднес заявил, что Мария Корина Мачадо — «выдающийся пример проявления гражданского мужества в Латинской Америке последнего времени», которая смогла объединить прежде раздробленную оппозицию Венесуэлы.

«Демократия зависит от людей, которые отказываются молчать, осмеливаются выступить, несмотря на серьезный риск, и которые напоминают нам, что свободу никогда нельзя воспринимать как должное, ее всегда нужно защищать — словом, мужеством и решимостью»,— говорится в заявлении комитета.

«Я шокирована»,— сказала Мария Корина Мачадо на видео, которое ее команда отправила агентству AFP в ответ на запрос о комментарии.

Политическая карьера Марии Корины Мачадо началась в 2002 году: тогда она вошла в число основателей организации по защите политических прав сограждан Sumate («Присоединяйся»), куда десятки тысяч волонтеров вступали для наблюдения за выборами. Эта же организация в 2003 году проводила кампанию за референдум о досрочной отставке тогдашнего президента страны Уго Чавеса. Венесуэльские власти обвиняли Sumate в получении незаконного финансирования из-за рубежа и стремлении дестабилизировать ситуацию в республике в интересах США.

В 2010 году Мария Корина Мачадо была избрана депутатом Национальной ассамблеи Венесуэлы. Однако уже в 2014-м ее исключили из парламента, поскольку на заседании Организации американских государств с докладом о ситуации в Венесуэле она выступила как представитель Панамы.

Марии Корине Мачадо запрещали выезжать из страны, в отношении нее неоднократно выдвигали обвинения, в том числе касательно публичных призывов к массовым беспорядкам и заговора с целью убийства Николаса Мадуро, преемника Уго Чавеса, который вступил в должность президента в 2013 году и с тех пор не покидал этот пост.

Несмотря на всевозможные ограничения, Мария Корина Мачадо планировала баллотироваться в президенты Венесуэлы на выборах 2024 года от основанного ею же оппозиционного либерального движения Vente Venezuela («Давай, Венесуэла»).

По итогам праймериз оппозиционеров в 2023-м она получила 92,35% голосов в свою поддержку, подтвердив статус самого популярного оппозиционного политика страны.

В рамках предвыборной кампании она говорила о необходимости демократизации политических институтов, отстранения от власти чавистов, борьбы с коррупцией, привлечения иностранных инвестиций. Однако в итоге ее кандидатуру заблокировали: в 2023 году ей уже не в первый раз запретили занимать государственные посты, на этот раз — до 2038 года.

В итоге оппозиция выдвинула в кандидаты малоизвестного дипломата на пенсии Эдмундо Гонсалеса. Чтобы повысить его узнаваемость, Мария Корина Мачадо проводила турне по штатам Венесуэлы, призывая объединиться против Николаса Мадуро. Однако ожидаемо оппозиция проиграла выборы, а Эдмундо Гонсалес и вовсе бежал из страны. Вскоре после инаугурации Николаса Мадуро сообщалось о задержании госпожи Мачадо, которую вскоре отпустили, при этом власти отрицали факт задержания, а сама оппозиционерка вскоре заявила, что находится в безопасности. С тех пор и до сегодняшнего дня Мария Корина Мачадо, остающаяся в Венесуэле, скрывает свое местонахождение. Как отмечает AFP, ходили слухи, что она находится в посольстве США, но подтверждений этой информации нет.

Свою новую роль — лидера подпольной оппозиции — она сама прокомментировала в интервью El Pais в июле 2025 года: «Эти последние 365 дней были яркими, несмотря на весь ужас, который мы переживаем, в том смысле, что проявились величайшее мужество, стойкость, дисциплина и интеллект венесуэльского общества. Мы сохранили нетронутой нашу волю к борьбе, несмотря на репрессии, пытки и смерти. Мы стали тайной организацией, потому что они преследуют и охотятся за нами».

Лусине Баласян