Николас Мадуро заявил о задержании в Венесуэле прибывших с Украины наемников

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о задержании в республике группы из семи иностранных наемников. По его словам, три человека из ее состава прибыли с Украины. Их подозревают в намерении устроить теракты в южноамериканской стране. Венесуэльский президент также сообщил, что с ноября по декабрь при аналогичных обстоятельствах были задержаны 125 иностранцев 25 национальностей.

Господин Мадуро добавил, что среди задержанных — два гражданина США и двое колумбийцев, которых предполагалось задействовать в качестве снайперов. «Они прибыли, чтобы совершить террористические акции»,— поделился мнением венесуэльский президент, выступая на встрече с боливарианской милицией. Трансляцию выступления вели местные социальные сети.

Глава государства отметил, что задержанные — «высшего уровня, каких еще никогда не ловили в Венесуэле», выразив уверенность, что вскоре они дадут признательные показания. В связи с этим Николас Мадуро призвал дружины милиции, которые привел к присяге, проявлять максимальную бдительность.