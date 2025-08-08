Генпрокурор Пэм Бонди: США удвоили награду за данные о Мадуро до $50 млн

Власти США объявили об удвоении награды за информацию, которая приведет к аресту президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Теперь сумма вознаграждения составляет $50 млн. Об этом сообщила в Х американский генеральный прокурор Пэм Бонди.

Госпожа Бонди заявила, что Николас Мадуро использует «зарубежные террористические организации» для того, чтобы в США попадали смертоносные наркотики и «насилие». По ее словам, венесуэльский лидер является «одним из крупнейших торговцев наркотиками в мире и угрозой нашей национальной безопасности».

Как сообщало Associated Press, в 2020 году, во время первого президентского срока Дональда Трампа, США обвинили Мадуро в наркотерроризме и сговоре с целью ввоза кокаина. Тогда за информацию, которая приведет к его аресту, было предложено $15 млн. Затем сумму повысили до $25 млн.